Mondial 2002 / Sénégal – France : Déjà 18 ans depuis le festin des « Lions » de la téranga face aux « Coqs Français »

18 ans après la belle et héroïque victoire de l’équipe nationale de football du Sénégal à la coupe du monde 2002, face à celle championne du monde en titre de la France, les souvenirs restent impérissables.



Près de deux décennies plus tard, ce match qui est resté dans les annales du football mondial, a été vu et revu sous tous les angles, commenté et décrypté par les acteurs de la génération dorée de 2002 (Khalilou Fadiga, El Hadji Diouf, Aliou Cissé, F. Coly, Henry Camara, T.Sylva, Pape Bouba Diop et Cie) témoins privilégiés de ce fait historique.



Ces 90 minutes de football, de lutte, et de combativité dont l’issue (1-0) a été favorable au Sénégal qui découvrait un mondial de football, ont été parfois interprétées au-delà des terrains de football. Tant la partie dépassait le cadre sportif (C’est connu de tous, entre la France et le Sénégal c’est une très longue et tumultueuse histoire…) Bref en ce 31 mai 2020 marqué par la pandémie liée au covid-19, on ne se privera pas d’un petit retour dans le passé.



Nous sommes à la trentième minute de jeu. Le ballon est intercepté dans les pieds de Youri Djorkaeff, le virevoltant El Hadj Diouf, sur le côté gauche, déborde et échappe à Frank Lebœuf. Son centre trouve Papa Bouba Diop, qui s’y reprend à deux fois pour tromper le portier Français Fabien Barthez, malgré le retour désespéré d’Emmanuel Petit… Un but à zéro en faveur du Sénégal, s’en suivra une belle victoire. Celle des « Lions » de la teranga sur les « Coqs Français. »