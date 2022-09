Mobile money : Birane Ndour lance FLASH.

Après Orange money, Free money ou encore Wave, il faudra désormais faire également avec FLASH. En effet, avoir conçu et développé plusieurs produits et services, la Fintech "New Africa Technology", de Birane Ndour, a lancé ce 29 Septembre 2022, son application de mobile money dénommée FLASH.



Son démarrage officiel est prévu d'ici la fin de l'année et sera accessible dans les 14 régions et 46 départements du pays.

FLASH a répondu favorablement aux exigences légales et réglementaires sur la distribution de la monnaie électronique en vigueur dans l'espace de l'UEMOA. Il a également l'accord de la BCEAO, pour la distribution de monnaie électronique, de carte prépayée et de transfert rapide d'argent en partenariat avec UBA , banque émettrice de la monnaie en circulation.



Pour se faire une place dans le marché et installer la concurrence, FLASH va offrir à ses utilisateurs une diversité d'options à des tarifs préférentiels. Des offres comme le paiement en ligne, le paiement marchand, le paiement de facture, l'achat de crédit téléphonique et l'achat d'autres biens usuels.