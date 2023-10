Mise en service Poste électrique à Keur Babacar Mbaye : "C'est une fierté pour nous de matérialiser une fois de plus la vision du Président Macky Sall" (Pape Demba Bitéye)

Après des années passées dans le noir, les populations de Keur Babacar Mbaye dans le département de Fandéne (Thiès) viennent de célébrer la mise en service de leur poste électrique grâce à la Senelec et l'entreprise Welbi Lamont Sénégal dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Sénégal et les USA pour un financement. En effet, ceci entre aussi dans le cadre du projet d'électrification mis en place par l'État du Sénégal pour l'accès universel à l'électricité. Aujourd'hui, 6000 localités sont impactées par le projet et la Senelec espère enrôler avec ses partenaires 10 000 localités d'ici deux ans. D'après le Dg de Welbi Lamont Sénégal, " nous remercions le Président Macky Sall qui nous accompagne depuis la phase de développement de ce projet et a mis ses équipes à notre disposition ".



Le maire de Fandéne, Dr Augustin Tine a pour sa part magnifié l'engagement de la Senelec pour la mise en œuvre de ce programme. Il a notamment remercié le Président Macky Sall et toutes les équipes qui ont tout donné pour la réussite de ce projet.

Selon le Dg de la Senelec, Pape Mademba Bitéye, "les populations de Keur Babacar Mbaye auront droit comme tous à des factures d'électricité". Il fera savoir que "c'est une fierté pour nous d'avoir matérialiser une fois de plus la vision du Président Macky Sall qui a fait de l'équité territoriale et de la justice sociale l'un des fondements du PSE". "C'est encore une fois une fierté de revenir ici pour montrer aux populations que nous avons respecté nos engagements", a fait savoir le Dg de la Senelec Pape Mademba Bitéye. Qui rappelle que "la mise en service de ce poste d'électricité à Mbayenne va beaucoup contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations en termes de sécurité, d'autonomisation.