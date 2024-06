Mise en place coopération bilatérale entre E3S de Kaolack et l’école des sages-femmes du CHU de Tours (France) par l’entremise d’Horizon Sahel

La santé constitue un maillon indispensable pour le développement d’un pays. C’est donc dans cette dynamique que s’inscrit la coopération bilatérale entre l’association Horizon Sahel et l’École Sine Saloum Santé (E3S) afin de permettre aux populations d’avoir des soins de santé de qualité. « L’association Horizon Sahel dont je suis membre, est fidèle à sa philosophie bienveillante d’œuvrer pour les bonnes causes. Depuis sa création en 2007 par Daniel MILLER, elle ne cesse de poser des actes concrets dans le sens d’améliorer la condition humaine à travers ses interventions dans des domaines prioritaires comme la santé. C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’elle a eu l’intelligente initiative de mettre en rapport l’École Sine Saloum Santé (E3S) basée à Kaolack (Sénégal) et l’école des sages-femmes de Tours situé au 2 Boulevard Tonnelle 37044 Tours Cedex 9 de Tours, en France », informe le directeur administratif et académique de E3S, le Docteur Babacar Mbaye Lô, président Directeur général du groupe scolaire Institut royaume des enfants Keur Khadim Rassoul (IPREK) sis dans la commune de Ndiéyène Sirakh dans le département de Thiès (Sénégal) et président de l’Association solidaire pour le devenir de la femme et de l’enfant (Asdef). Créée en 2017 par un groupe de trois pharmaciens ayant chacun plus de 10 ans d’expérience dans le secteur de la santé et consciente des enjeux géostratégiques actuels, E3S s’est assignée comme objectif fondamental de former des agents de la santé compétents, capables de prendre en charge les besoins sanitaires avec humilité, sérénité et éthique. « L’école des sages-femmes de Tours qui se trouve au Centre universitaire hospitalier (CHU) Bretonneau de Tours est un établissement de formation qui jouit d’une bonne notoriété eu égard à son offre de formation de qualité. En mettant sur orbite la sage-femme qui est une actrice incontournable dans la santé périnatale, l’institution contribue à la mise en œuvre de la politique de santé Hexagonale », dira M.Lô. Qui signale que « cette coopération qui lie ces deux instituts de formation grâce à la clairvoyance de l’association Horizon Sahel, est la traduction manifeste de leur engagement de doter les communautés, de ressources humaines qui peuvent répondre avec efficacité et efficience à leurs attentes en matière de santé, plus spécifiquement en santé de la reproduction. » Et d’ajouter : « Il est clair que cette collaboration offre à nos étudiantes l’occasion de développer à l’international leur autonomie, leur capacité à communiquer, à résoudre des problèmes, leur ouverture culturelle et un sentiment d’intégration sociale. Au travers de leurs expériences d’études à l’étranger, elles acquièrent des habiletés sociocognitives, développent des réseaux internationaux ». Aussi, au mois d’Octobre 2025 des étudiantes de l’École Sine Saloum Santé choisies sur la base de critères objectifs iront en France pour y suivre une formation de 3 mois. Inversement, l’École des Sages-femmes de Tours prévoit d’envoyer au Sénégal des étudiantes pour leur offrir le même avantage en 2025. Poursuivant, le Dr Babacar Mbaye Lô fait savoir que « ce partenariat que nous mettons en place par l’entremise de l’association Horizon Sahel est la manifestation de notre engagement réel d’accompagner nos jeunes dans la quête du savoir utile qui leur permet de participer à la mise en œuvre des politiques de santé publique. »



Le Dr Lô a tenu à remercier Chantal BARIN, chargée de la coopération internationale, la délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation (DRCI) Centre Val de Loire, la Faculté de médecine de Tours qui a facilité la coopération avec l’école des sages-femmes de Tours, la directrice de l’école des sages-femmes, Marie Claire PERRIN qui a accepté la coopération, une mention spéciale à Marie Thérese FREMERY, vice-présidente Horizon Sahel, chargée du volet scolaire et le président MILLER pour leur investissement dans la réussite de cette coopération, sans oublier le professeur Ousseynou Diop, Dg du Crous Sine-Saloum qui les a accompagnés tout au long du processus.