Mise en demeure du CNRA, convocation de Madiambal et Badara Gadiaga : Moundiaye Cissé dénonce des mesures excessives et discriminatoires

La société civile a manifesté une vague d'indignation suite à la mise en demeure du CNRA adressée à TFM concernant l'émission "Jakaarlo Bi". C'est le directeur exécutif de l'ONG 3D, Moundiaye Cissé, qui s'est exprimé dans un post sur sa page X : « La justice et le CNRA doivent rester impartiaux dans un duel/débat politique. La mise en demeure de TFM est une mesure partiale et excessive ! », a-t-il dénoncé.



Par la même occasion, Moundiaye Cissé a indiqué que « les convocations de Badara Gadiaga et Madiambal Diagne constituent également une mesure discriminatoire ».