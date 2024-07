Ministère du commerce : Le Synacom dénonce une gestion solitaire et indifférente de Serigne Guèye Diop face aux collaborateurs

Dans un communiqué qui est parvenu à la rédaction, le Syndicat national des Agents de l'Administration du Commerce (SYNACOM) déplore l'attitude inélégante du Ministre de l'Industrie et du Commerce consistant à « faire preuve de mépris à l'endroit des Forces vives de l'Administration du Commerce qui sont investies des missions de la défense des intérêts matériels et moraux des Agents du Département ».



Le syndicat rappelle que depuis sa nomination accueillie avec enthousiasme, le Ministre « brille par son mutisme tout en faisant preuve de suffisance à l'égard de ses Collaborateurs centraux et déconcentrés ». Pire, de manière unilatérale, le 2 juillet 2024, il a signé une note de service portant restriction des missions jusqu'à nouvel ordre « ignorant royalement les spécificités de certains Services notamment la Direction du Commerce extérieur qui représente l’État dans les négociations commerciales internationales ».



Le SYNACOM constate pour le déplorer, « qu'une gestion solitaire est irréversiblement vouée à l'échec en dépit du slogan "Jub, Jubël, Jubanti donc, aux antipodes de telles pratiques ». Le syndicat informe qu’il ne manquera pas, au besoin, d'user de tous les moyens de lutte légaux pour la défense des intérêts de l'Administration du Commerce tout en invitant le Ministre à plus d'ouverture et marque toujours sa disponibilité pour une collaboration fructueuse dans un climat apaisé.