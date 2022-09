Ministère des sports : La cérémonie de passation de service se déroule dans une pagaille indescriptible, Yankhoba Diattara débarque en cortège de motards, les militants de Matar Ba en renfort, la presse bousculée…

Une fois n’est pas vraiment coutume, la cérémonie dite de passation de service qui devait se tenir au ministre des sports, ce mercredi, a été émaillée par une série de couacs qui a presque gâché la « fête. » Car, sans être le cadre, ni le prétexte idéal pour s’adonner aux festivités, le passage de témoin entre le ministre Matar Bâ et Yankhoba Diattara, a très rapidement pris des airs de meeting politique avec deux camps en face.



Une mobilisation et une opposition des militants qui n’avaient non seulement pas lieu d’être, mais qui ont eu pour conséquence directe de priver la presse d’accès à la salle de conférence. D’abord, pour défaut de place vu l’exiguïté du bâtiment, ensuite à cause d’un protocole taillé sur pièce pour les militants du nouveau ministre.



Toute objectivité gardée, la presse n’avait apparemment pas sa place dans la mise en place. Dès lors, l’étonnement et le l’incompréhension ont été les sentiments les mieux partagés par les dizaines de journalistes qui faisaient déjà le pied de grue depuis au moins 10h, sous un soleil de plomb ! Pas moyen d’accéder à la salle de conférence malgré la présentation en bonne et due forme, de la carte de presse, micro et caméra en main…



Devant la barrière qui protège l’accès au bâtiment, un agent de police est posté. L’officier en question tient une liste écrite à main levée, au-dessus sont cochés les prénoms et noms des militants du nouveau, ministre Yankhoba Diattara. Venus pour la plupart de Thiès, les militants et autres sympathisants pénètrent dans les locaux du ministère des sports, sans grande difficulté, dès que leur nom est appelé par l’agent de police.



Ce sont donc des journalistes désabusés et complètement isolés qui se sont heurtés d’entrée, au dispositif organisationnel et surtout sécuritaire, confié à la police nationale. Avec des barrières érigées tout autour du bâtiment abritant les bureaux du ministre des sports, la presse a été bousculée et méprisée nécessitant l’intervention du directeur de cabinet du ministre sortant, le sieur Ndao, pour apaiser les tensions et permettre à une partie de la presse d’accéder à une salle déjà comble…



Néanmoins, la pilule a du mal à passer du côté des professionnels du traitement de l’information qui avaient d’ailleurs entamé un boycott total de l'événement, avant de revenir à de meilleurs sentiments pour certains… « Il faut marquer le coup » disaient des confrères journalistes outrés par un pareil traitement.



Un sentiment d’injustice et un manque de considération qui ont été exacerbée par les arrivées de Mame Goor Diazaka et de l’influenceur Niang Xaragne Lô qui, comme des hautes autorités qu’ils ne sont pas, ont franchi la barrière sans être nullement inquiétés. Ce fut le comble !



Dans ce « meeting politique », en plus de la mobilisation « Ndiaga Ndiaye » clairement observée, en provenance de la capitale du rail et parfois de Fatick et de la banlieue dakaroise, le clou du spectacle a été certainement l’arrivée spectaculaire du ministre des sports, Yankhoba Diattara.



À bord de son véhicule de fonction, c’est entouré par une dizaine de motos aux puissants moteurs vrombissants, que l’ex ministre de l’économie numérique a marqué son passage.



Une arrivée mitigée, diversement appréciée par les uns et les autres qui attendent surtout des résultats et de la continuité dans ce département stratégique...