Meurtre de Fatoumata Moctar Ndiaye : Les faits disqualifiés en « tentative de vol avec effraction et usage d'armes ayant entraîné la mort ».

Le meurtre de Fatoumata Moctar Ndiaye par son chauffeur Samba Sékou Sow a été disqualifié en «tentative de vol avec effraction et usage d'armes sans autorisation ayant entraîné la mort de Fatoumata Moctar Ndiaye», a annoncé le juge de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Dakar.



Les faits laissent supposer une intention homicide et une préméditation, selon le magistrat. Mieux, l’agression de Adama Oudou Ba, fils de la défunte conseillère économique et sociale, par le même accusé a aussi été disqualifiée en «tentative de meurtre » par le juge en charge de l’affaire.



La Chambre criminelle lui a octroyé 150 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Le juge a ordonné à l'accusé Samba Sékou Dia Sow le paiement de ce montant, en plus des 200 millions alloués aux autres membres de la famille de Fatoumata Moctar Ndiaye.