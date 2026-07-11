FASEG : la 3eme randonnée pédestre du PATS, un engagement pour le bien être de toute la communauté universitaire

La Faculté des Sciences Économiques et de Gestion a vibré au rythme de la 3eme édition de la randonnée pédestre, une initiative de l'Amicale du Personnel Administratif, Technique et de Service (PATS), organisée en partenariat avec la Ligue nationale des randonnées du Sénégal.



Placée sous le signe de la convivialité, de la cohésion et de la promotion d'un mode de vie sain, cette activité a rassemblé les membres du personnel, des enseignants, des étudiants ainsi que les autorités universitaires autour d'un même objectif, faire du sport un levier de bien être au sein du campus.



Prenant la parole, le président de l'Amicale du PATS de la FASEG, Amadou Niang, a souligné que cette randonnée constitue avant tout un moment de retrouvailles et de renforcement des liens entre les différents acteurs de la faculté. Il a également salué le soutien du recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Alioune Badara Kandji, parrain de l'événement, ainsi que celui du doyen de la FASEG et de l'ensemble des responsables ayant accompagné cette initiative. Selon lui, la pratique régulière du sport contribue à améliorer la qualité de vie et la productivité des agents dans leur environnement professionnel.







Représentant le recteur, le directeur des Sports de l'UCAD, Dr Ndarao Mbengue, a rappelé que cette activité s'inscrit pleinement dans la vision des autorités universitaires, qui considèrent désormais le sport comme un pilier essentiel de la vie académique, aux côtés de la pédagogie et de la recherche. Face à la montée de la sédentarité, il a insisté sur la nécessité de multiplier ce type d'initiatives afin d'encourager toute la communauté universitaire à adopter une pratique physique régulière, bénéfique pour la santé et le bien être collectif.

