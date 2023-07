Mercato : Nice fonce pour signer Fodé Ballo-Touré…

En manque de temps de jeu et de confiance, cantonné au fond du banc du Milan AC, Ballo-Touré pourrait relancer sa carrière en Ligue 1 française. À 26 ans le sénégalais qui a fait les beaux jours de l’AS Monaco avant de rejoindre le Milan, est actuellement courtisé par des clubs tels que Fulham, Bologne, et Everton en plus du Werder Brême.



Une forte demande à laquelle vient s’ajouter celle de l'OGC Nice (Ligue 1 française) qui vient de faire part de son intérêt pour le latéral gauche. Rien de concret pour le moment puisqu’aucune offre n’a été faite par les clubs intéressés. Il s’agit d’une décision cruciale pour le champion d’Afrique sénégalais qui est en passe de voir les portes de la sélection se renfermer devant lui, à six mois de la CAN 2024.