Mercato : Chelsea fonce pour signer Nicolas Jackson, un transfert à 35 millions d'euros évoqué…

Selon le média anglais The Atletic, Chelsea a convenu de conditions personnelles avec l'attaquant international de Villarreal, Nicolas Jackson. Le joueur de 21 ans, qui dispose d'une clause de libération de 35 millions d'euros (29,8 millions de livres sterling), se serait verbalement engagé envers le club de l'ouest de Londres. De leur côté, les dirigeants de Chelsea ont l'intention de négocier avec le club de la Liga pour conclure l'accord au plus vite et amener Nicolas Jackson à Stamford Bridge dès cet été. Affaire à suivre…