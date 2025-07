Menaces contre l’APR : Macky Sall et ses responsables mettent en garde contre les "propos orduriers"

La récente déclaration de Waly Diouf Bodian, évoquant la "nécessité de dissoudre le parti de Macky Sall" et de "mettre à l’écart ses responsables", a provoqué une réaction du Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance pour la République (APR). Le parti a tenu à se prononcer sur ces propos, jugés menaçants.



"Grossièreté et violence verbale"

Le SEN de l’APR dénonce "des propos orduriers et des méthodes outrancières qui traduisent la panique, la peur, l’absence de sérénité et l’agitation d’un régime". Selon le parti, l'actuel gouvernement, "faute de réalisations concrètes, verse dans la grossièreté et la violence verbale".



L’Alliance pour la République a réitéré son attachement à la vérité et à la justice.