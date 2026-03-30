Kaolack - La grève des transporteurs urbains largement suivie : 'Les transporteurs sont fatigués' (responsables)

À Kaolack, le secteur du transport urbain est à l’arrêt depuis ce dimanche à minuit. En effet, les chauffeurs de taxis urbains (les cinq garages de taxis), ont décidé d’observer une grève totale de 72 heures pour dénoncer les nombreuses difficultés auxquelles ils font face.

Selon Serigne Kouta, secrétaire, chargé des transports au sein du Syndicat national des transports routiers (Synats), affilié à la CNTS, la situation est devenue insupportable et intenable. ''Ici à Kaolack, des chauffeurs de taxi urbains attendent depuis cinq ans l’obtention de leur licence. Pourtant, chacun a déposé ses dossiers auprès de la police et du service des mines. En attendant, ils circulent avec de simples attestations. Aucun chauffeur n’ose sortir de la commune, au risque de voir son véhicule mis en fourrière'', a t-il déploré.

Poursuivant, il pointe aussi du doigt les difficultés liées aux contrôles douaniers et des tracasseries policières quotidiennes. ''Lorsque nous achetons un véhicule et effectuons certaines réparations, la douane nous inflige des amendes pouvant aller jusqu’à 400 mille FCFA. À celà s'ajoutent les tracasseries que nous subissons au quotidien. Les transporteurs sont fatigués et ne peuvent même plus embaucher de chauffeurs. C'est vraiment déplorable'', a ajouté Serigne Kouta.

Face à cette situation, le Synats annonce l’envoi d’une correspondance aux autorités compétentes notamment au Président de la République, au Premier ministre, ainsi qu’aux ministres des Transports, de l’Intérieur et des Finances pour que des solutions puissent être trouvées à ces problèmes précités. ''Nous sommes prêts à dialoguer avec l’État pour trouver une solution durable parce que le secteur est bénéfique pour toutes les parties'', a conclu Serigne Kouta.

Les chauffeurs et transporteurs menacent aussi de durcir le ton, si aucune solution n'est trouvée dans les plus brefs délais.