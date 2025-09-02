Médina Baye - Ziar du FDR auprès du Khalife : "le pays a besoin d'une union des cœurs pour sortir des difficultés dans lesquelles il végète' (Samba Sy)

En prélude au Gamou, une forte délégation du Front pour la défense de la Démocratie et de la République (FDR) s'est rendue, ce lundi à Médina Baye pour une visite de courtoisie auprès du Khalife, Serigne Mahi Ibrahima Niass.

La délégation composée entre autres des anciens ministres, Samba Sy, Modou Diagne Fada, Oumar Sarr, mais également de Mapathé Ba et d'autres responsables de l'opposition de Kaolack, a sollicité des prières au Khalife pour un Sénégal de paix et de justice. ''Nous avons tendu nos bras et nous lui avons demandé de prier davantage pour notre pays parce qu'en ce sens, notre pays a besoin de prières, le pays a besoin d'une union des cœurs pour sortir des difficultés dans lesquelles il végète. Le khalife a été attentif à notre discours et c'est avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie que nous avons recueilli ses prières et ses encouragements [...]. Ce pays a besoin en tout cas, par les temps qui courent, davantage de prières de tous ses enfants. C'est notre sentiment et c'est celà que nous avons dit au Khalife et avons reçu une très bonne écoute'', a déclaré le chef de la délégation Samba Sy, au sortir de leur rencontre avec le Khalife.

Après Médina Baye, la délégation s'est rendue à Léona Niassène où elle a été reçue par le Khalife Cheikh Ahmed Tidiane Niass.