Média : Ibrahima Gassama lance sa "Number One Fm"

Après plus de 25 ans de média sous tutelle, le journaliste appelé spécialiste de la Casamance, lance sa radio. Ibrahima Gassama démissionne de la direction de Zigfm, radio qu'il a lancée en 2008 pour lancer la sienne, "Number One FM", qui émet depuis quelque temps en phase test sur la fréquence de modulation 88.6 FM.





Il faut préciser qu’elle est numérique et sera écoutée partout dans le monde grâce à ses plateformes digitales.





À titre de rappel, au mois de décembre 2023, la Fondation Konrad a choisi Ibrahima Gassama comme "citoyen modèle."

Nous lui souhaitons bon vent!