Media : France Médias Monde lance ZOA

Ce mercredi 1er octobre 2025, France Médias Monde a procédé au lancement de ZOA. Ce média 100% numérique et panafricain est conçu par et pour les jeunes Africains francophones, accessible sur Facebook, Tik Tok, Instagram, YouTube et WhatsApp.



Selon le rédacteur en chef de ZOA, Kaourou Magassa, ZOA est un projet qui se veut être un média présent sur différentes plateformes numériques dont cinq réseaux sociaux. Le but est d’être plus proche des jeunes qui ont à plus de 80% accès à l’Internet.



Donc, ZOA n’est pas de l’actualité pure mais plutôt des sujets de magazine de société, de sport, de patrimoine, l’entreprenariat et de toutes les initiatives qui sont portées par des jeunes africains à travers le continent. L’ambition du projet, c’est vraiment de participer à l’éclosion du continent dans le sens où il y’a un bouillonnement chez les jeunes qui est très important. Car, l’âge médian sur le continent africain est de 19 ans. Ce qui veut dire que la moitié de la population africaine a moins de 19 ans.



Ainsi, « les jeunes, ce sont le présent. On dit toujours que l’Afrique, c’est l’avenir de l’humanité mais moi je trouve que l’Afrique, c’est le présent. Et, on a besoin de raconter nos propres histoires », dit-il en faisant savoir que l'âge moyen de leur média est de 28 ans.



L’équipe est composée de 10 journalistes, un motion design à Dakar, un réseau de correspondants dont 16 personnes basées dans 11 pays d’Afrique qui vont du Maroc en passant par la Mauritanie, le Tchad, la Guinée, le Sénégal, le Cameroun et les deux Congo. A ZOA, comme l’a précisé le journaliste malien, c’est du journalisme pur et dur car à travers les sujets qu’ils montrent, des équipes seront déployées sur le terrain pour vérifier les informations mais aussi du « fact-checking ».



« ZOA, c’est la bonne étoile » en Afrique centrale, c’est l’Afrique qui s’écrit et se raconte au quotidien par celles et ceux qui la vivent », affirme-t-il.