Media : France Médias Monde lance ZOA


Media : France Médias Monde lance ZOA
Ce mercredi 1er octobre 2025, France Médias Monde a procédé au lancement de ZOA. Ce média 100% numérique et panafricain est conçu par et pour les jeunes Africains francophones, accessible sur Facebook, Tik Tok, Instagram, YouTube et WhatsApp.

Selon le rédacteur en chef de ZOA, Kaourou Magassa, ZOA est un projet qui se veut être un média présent sur différentes plateformes numériques dont cinq réseaux sociaux. Le but est d’être plus proche des jeunes qui ont à plus de 80% accès à l’Internet. 

Donc, ZOA n’est pas de l’actualité pure mais plutôt des sujets de magazine de société, de sport, de patrimoine, l’entreprenariat et de toutes les initiatives qui sont portées par des jeunes africains à travers le continent. L’ambition du projet, c’est vraiment de participer à l’éclosion du continent dans le sens où il y’a un bouillonnement chez les jeunes qui est très important. Car, l’âge médian sur le continent africain est de 19 ans. Ce qui veut dire que la moitié de la population africaine a moins de 19 ans.

Ainsi, « les jeunes, ce sont le présent. On dit toujours que l’Afrique, c’est l’avenir de l’humanité mais moi je trouve que l’Afrique, c’est le présent. Et, on a besoin de raconter nos propres histoires », dit-il en faisant savoir que l'âge moyen de leur média est de 28 ans. 

L’équipe est composée de 10 journalistes, un motion design à Dakar, un réseau de correspondants dont 16 personnes basées dans 11 pays d’Afrique qui vont du Maroc en passant par la Mauritanie, le Tchad, la Guinée, le Sénégal, le Cameroun et les deux Congo. A ZOA, comme l’a précisé le journaliste malien, c’est du journalisme pur et dur car à travers les sujets qu’ils montrent, des équipes seront déployées sur le terrain pour vérifier les informations mais aussi du « fact-checking ».  

« ZOA, c’est la bonne étoile » en Afrique centrale, c’est l’Afrique qui s’écrit et se raconte au quotidien par celles et ceux qui la vivent », affirme-t-il.
Autres articles
Mercredi 1 Octobre 2025
Dieynaba Agne



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Interception de la Flottille pour Gaza par Israël: le Hamas condamne un

Interception de la Flottille pour Gaza par Israël: le Hamas condamne un "crime de piraterie et de terrorisme" - 01/10/2025

Washington prêt à prolonger d'un an l'accord commercial avec les pays africains

Washington prêt à prolonger d'un an l'accord commercial avec les pays africains - 01/10/2025

Rentrée Solidaire 2025 : près de 200 enfants soutenus par la Fondation Endeavour au Sénégal

Rentrée Solidaire 2025 : près de 200 enfants soutenus par la Fondation Endeavour au Sénégal - 01/10/2025

Le RENAFES mise sur l’économie sociale et solidaire pour l’autonomisation des femmes

Le RENAFES mise sur l’économie sociale et solidaire pour l’autonomisation des femmes - 01/10/2025

Soudan: six civils tués dans une attaque sur une ville assiégée du Darfour (source médicale)

Soudan: six civils tués dans une attaque sur une ville assiégée du Darfour (source médicale) - 01/10/2025

La Marine israélienne a sommé la flottille pour Gaza de changer de cap

La Marine israélienne a sommé la flottille pour Gaza de changer de cap - 01/10/2025

Les militants de la flottille pour Gaza disent être

Les militants de la flottille pour Gaza disent être "encerclés par des navires de guerre israéliens" - 01/10/2025

UGB : La reprise des enseignements reportée jusqu’au Jeudi 09 octobre 2025

UGB : La reprise des enseignements reportée jusqu’au Jeudi 09 octobre 2025 - 01/10/2025

You, le Sénégal vous doit beaucoup! ( Par Ousmane Gandhy Bâ )

You, le Sénégal vous doit beaucoup! ( Par Ousmane Gandhy Bâ ) - 01/10/2025

QATAR - Nouvelles de Fallou Diouf: Un duel manqué face à l’Algérien Boumedjad

QATAR - Nouvelles de Fallou Diouf: Un duel manqué face à l’Algérien Boumedjad - 01/10/2025

Linguère/Tensions à Gouloum Béthio : affrontements entre populations et gendarmerie autour de la gestion du forage

Linguère/Tensions à Gouloum Béthio : affrontements entre populations et gendarmerie autour de la gestion du forage - 01/10/2025

LONASE lance la promo CAN 2025 et offre à ses parieurs l’opportunité de vivre la compétition au Maroc

LONASE lance la promo CAN 2025 et offre à ses parieurs l’opportunité de vivre la compétition au Maroc - 01/10/2025

Le PR Macky Sall appelle à un consensus mondial contre la cybercriminalité au Forum de Riyad

Le PR Macky Sall appelle à un consensus mondial contre la cybercriminalité au Forum de Riyad - 01/10/2025

Riyad - Global Cybersecurity Forum : « Si nous développons la coopération, nous pouvons arriver à des résultats tangibles » (Macky Sall)

Riyad - Global Cybersecurity Forum : « Si nous développons la coopération, nous pouvons arriver à des résultats tangibles » (Macky Sall) - 01/10/2025

[ Santé] Hôpital Principal de Dakar (HPD): Le Médecin-Général de brigade Coumba Diouf Niang succède au Général Fatou Fall

[ Santé] Hôpital Principal de Dakar (HPD): Le Médecin-Général de brigade Coumba Diouf Niang succède au Général Fatou Fall - 01/10/2025

TGI de Mbour : Deux homosexuels retracent le film d’acte contre-nature en pleine audience

TGI de Mbour : Deux homosexuels retracent le film d’acte contre-nature en pleine audience - 01/10/2025

Abus sexuel suivi de grossesse : Comment le commerçant B.Diop est tombé devant M.D. Diagne, âgée de 15 ans

Abus sexuel suivi de grossesse : Comment le commerçant B.Diop est tombé devant M.D. Diagne, âgée de 15 ans - 01/10/2025

Affaire « Lamignu Daarou » : vers des poursuites judiciaires pour faits d'injures publiques et atteintes aux bonnes mœurs

Affaire « Lamignu Daarou » : vers des poursuites judiciaires pour faits d'injures publiques et atteintes aux bonnes mœurs - 01/10/2025

Climat et finance : le Sénégal s’apprête à valider la première taxonomie verte d’Afrique de l’Ouest

Climat et finance : le Sénégal s’apprête à valider la première taxonomie verte d’Afrique de l’Ouest - 01/10/2025

La flottille pour Gaza poursuit sa route malgré des

La flottille pour Gaza poursuit sa route malgré des "intimidations" et des appels à s'arrêter - 01/10/2025

Madagascar: la contestation reste vive, appels à manifester et à la grève générale

Madagascar: la contestation reste vive, appels à manifester et à la grève générale - 01/10/2025

Invest in Senegal 2025 : Le rendez-vous qui veut propulser le pays au cœur des investissements mondiaux

Invest in Senegal 2025 : Le rendez-vous qui veut propulser le pays au cœur des investissements mondiaux - 01/10/2025

Serigne Mansour Sy Djamil alerte :

Serigne Mansour Sy Djamil alerte : "70 femmes meurent chaque année en couches à Saint Louis" - 01/10/2025

FINALISEZ LES TRAVAUX DU SENEGAL CONNECT PARK ET RESPECTEZ CEUX QUI ONT BATI CE PAYS ( Par Me Moussa Bocar THIAM )

FINALISEZ LES TRAVAUX DU SENEGAL CONNECT PARK ET RESPECTEZ CEUX QUI ONT BATI CE PAYS ( Par Me Moussa Bocar THIAM ) - 01/10/2025

"Shutdown" en vue: les Etats-Unis au bord de la paralysie fédérale - 01/10/2025

Maroc: un premier groupe de 37 personnes va être jugé après des manifestations inédites de jeunes

Maroc: un premier groupe de 37 personnes va être jugé après des manifestations inédites de jeunes - 01/10/2025

Côte d'Ivoire : Un présumé cannibale arrêté à San Pedro en possession de crânes humains

Côte d'Ivoire : Un présumé cannibale arrêté à San Pedro en possession de crânes humains - 01/10/2025

Inondations à Touba / L’imam Serigne Ahmadou Rafahi Mbacké Ibn Serigne Fallou propose « la seule solution qui vaille »

Inondations à Touba / L’imam Serigne Ahmadou Rafahi Mbacké Ibn Serigne Fallou propose « la seule solution qui vaille » - 30/09/2025

René Pierre Yehoume tire sur le régime : « Il ne verse que dans la manipulation et l’intimidation »

René Pierre Yehoume tire sur le régime : « Il ne verse que dans la manipulation et l’intimidation » - 30/09/2025

UGB : Réouverture du campus social fixée au 1er octobre

UGB : Réouverture du campus social fixée au 1er octobre - 30/09/2025

RSS Syndication