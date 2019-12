Me Moussa Sarr : « Guy Marius Sagna et ses camarades arrêtés ont entamé une grève de la faim »

« L'activiste Guy Marius Sagna et ses camarades arrêtés viennent d'avertir leur avocat qu’ils entamaient une grève de la faim », a appris Me Moussa Sarr, qui s’est constitué dans la cause. Les grévistes de la faim dénoncent leur arrestation à la suite de leur marche pour dénoncer la hausse du prix de l’électricité.



Le conseil du leader de France-dégage souhaiterait par conséquent une prise en charge médicale afin de prévenir tout danger que pourraient courir ses clients. Me Sarr d’indiquer que « certainement c’est une information judiciaire qui sera ouverte ».