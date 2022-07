Mbour :« jeunes ne brûlez rien, ni bus ni stations-services! Les hommes politiques n'en valent pas la peine... » (Imam Thierno Souleymane, Grand Mbour)

À l'image des autres musulmans du Sénégal, ceux du département de Mbour ont célébré la fête de la Tabaski ce dimanche... Comme à l'accoutumée, l'Imam Thierno Souleymane Ly de Grand-Mbour, connu pour la vigueur de ses speechs, s'est adressé à toutes les couches de la société, particulièrement les politiques, les faux Imams, les journalistes...

Il s'offusquera contre les gens qui insultent le prophète Mohamed (psl). « Vous les autorités qui êtes là et ailleurs arrêtez ceux qui insultent notre prophète Mohamed (psl), sinon nous et les jeunes réglerons ça rapidement... Ça ne peut pas prospérer au Sénégal », avertira l'Imam.



« Au Sénégal, n'avons que des hommes politiques retors, il ne faut pas qu'on accepte qu'ils brûlent ce pays. Vous les jeunes suivez les conseils de vos parents, un bon fils doit se comporter comme ça. Ne brûlez rien, ni stations d'essence ni bus. Ne faites ça pour aucun homme politique. Sachez que ces politiques ne valent pas plus que vous et demain parmi vous, il y aura des ministres, des députés, des présidents, des commerçants... Ce pays va mal du fait de certaines catégories, notamment avec ces faux Imams, journalistes et politiciens qui ne roulent que pour leurs intérêts en voulant brûler ce pays... » tonne l'Imam Thierno Souleymane Ly...



En guise de conclusion l'imam de Grand Mbour a demandé de prier pour la paix au Sénégal et au retour des préceptes de l’Islam ...