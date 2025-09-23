Mbour : Violents affrontements entre "leuls", le coordonnateur de Dioudiou Cissé Kounda interpellé

Des tensions ont éclaté ce week-end à Mbour entre les "leuls" de Diamaguène et de Dioudiou Cissé Kounda, provoquant de violents affrontements qui ont nécessité l'intervention des forces de l'ordre.



Selon les informations recueillies par Dakaractu Mbour, la police a procédé à l'interpellation du coordonnateur du "leul" de Dioudiou Cissé Kounda, Elh Kaoussou Cissé. Il est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, notamment violation d'un arrêté préfectoral, troubles à l'ordre public et destruction de biens.



Violation d'un arrêté préfectoral



Ces affrontements surviennent malgré un arrêté préfectoral qui avait défini des zones précises pour chaque "leul" afin de prévenir les débordements. La violation de ces mesures a entraîné d'importants dégâts matériels. Selon nos sources, cinq véhicules ont été caillassés lors des incidents.