Mbour : Une marée humaine drainée par les femmes de Benno bokk yakaar au profit de Cheikh Issa Sall.

Le candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar de Mbour a entraîné ce dimanche 28 novembre 2021 dans sa course, une marée humaine acquise à sa cause. Et cela a été le cas, à l’Assemblée générale d’investiture des femmes de Benno Bokk Yakaar de Mbour où il a été à l’honneur.

Rencontre au cours de laquelle Cheikh Issa Sall a eu droit à un accueil royal. La fête fut belle. L’animation à son paroxysme. Tout ce monde chantait les éloges du candidat aux prochaines joutes. Mais l’espace était devenu trop exigu pour contenir le public. Un public agité, majoritairement habillé de tee-shirt blancs, qui festoyait, chantait et dansait au son des tam-tam et des bongo.

‘’Fiii, Cheikh Issa Moko mom’’, ‘’match bi tass neu’’, était chanté en chœur par le public à l’accueil du candidat Cheikh Issa Sall à son installation au présidium à la salle des fêtes. Alors que l’élu du jour était, en compagnie de quelques-uns de ses camarades responsables politiques à l’image du président du Conseil départemental de Mbour, Saliou Samb, du député Sira Ndiaye, entre autres.



La fête, toute belle, fut d’une courte durée, malheureusement à cause d’un manque d’espace. En effet, une marée humaine majoritairement composée de militantes et de sympathisantes avait répondu à l’appel. Cette rencontre a refusé du monde à l’Hôtel Coco Beach ce dimanche 28 novembre 2021. Lieu de convergence qui était finalement devenu trop petit pour contenir tout ce monde qui s’était mobilisé.



Face à ce monde qui avait pris d’assaut les locaux, les organisateurs ont sonné la fin de cette Assemblée générale d’investiture des femmes de la mouvance présidentielle. Une décision qui a reçu l’aval du leader du Mouvement Agir avec Macky pour le développement de Mbour (Amdem), Cheikh Issa Sall. Celui-ci, aux anges, n'a pas pu se retenir devant la foule qui l’acclamait pour tout ce qu’il a fait à Mbour, après plus de 5 années d’actions concrètes réalisées au profit des populations...