Mbour : Nouveau drame lors d’un match de quartier – Un élève coranique de 16 ans poignardé à mort par un jeune parent

La série noire continue à Mbour. Ce samedi 15 juin, un nouveau drame a secoué le quartier Espagne, où un match de football entre jeunes s’est transformé en scène de crime. Mouhamed Ndiaye, un élève coranique de 16 ans, a été poignardé mortellement par son jeune parent, Iba Niang, âgé de seulement 14 ans.



Selon les informations recueillies par Dakaractu Mbour, les faits se sont déroulés aux environs de 18h45. Ce qui aurait dû être un simple moment de détente sportive entre jeunes du quartier a tragiquement viré au drame. À la fin de la rencontre, une altercation a éclaté entre Iba Niang, pêcheur de profession, et Mouhamed Ndiaye. Dans des circonstances encore floues, le jeune Iba a sorti un couteau et a porté un coup fatal à son parent.



Gravement atteint, Mouhamed Ndiaye a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté d’urgence à l’hôpital Thierno Mansour Barro de Grand Mbour. Malheureusement, il a succombé à ses blessures peu après son admission.



Informés, les éléments du poste de police de Diamaguène se sont immédiatement lancés aux trousses du présumé meurtrier, qui avait pris la fuite après son acte. Grâce à leur réactivité, ils ont réussi à interpeller Iba Niang, désormais en garde à vue.



Une inquiétante répétition de drames



Ce drame n’est pas un cas isolé et rappelle douloureusement celui survenu récemment dans le quartier Zone Sonatel de Mbour, où le jeune Cheikh Kadam, 17 ans, également pêcheur, avait perdu la vie dans des conditions similaires, poignardé par un ami lors d’un match.



Face à cette recrudescence de violences mortelles dans les compétitions informelles des quartiers périphériques, les voix s’élèvent pour réclamer des mesures fermes : un meilleur encadrement des tournois, une sensibilisation accrue à la non-violence, et surtout une limitation stricte de la circulation des armes blanches parmi les jeunes.