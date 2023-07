Mbour / Non participation du Président Macky Sall en 2024 : Le MP/Défar Sénégal parle de rehaussement de l'image de notre pays et de la maturité de notre démocratie.

Ce 03 juillet 2023, son Excellence Monsieur Macky Sall, 4ème président de la République du Sénégal, s'est adressé à la nation sénégalaise. À cette occasion aussi solennelle, le Chef de l'État a décidé fermement de ne pas se présenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Le Mouvement patriotique Défar Sénégal s'en félicite et prend soigneusement acte de cette noble décision.



Selon Papa Macodou Diouf, le Président du MP/Défar Sénégal, "cette position très salutaire contribue encore une fois à rehausser l'image du Sénégal et participe de la maturité de notre démocratie tant appréciée à travers le monde entier. Le MP/Défar Sénégal reste et demeure attaché aux valeurs souveraines de la République et de la démocratie".



Par ailleurs, le président du Mouvement Patriotique/Défar Sénégal appelle à la vigilance et un engagement sans faille pour le Sénégal et son émergence.



"En outre, nous réaffirmons foncièrement notre engagement sans faille pour le Sénégal et comptons maintenir notre participation à la vitalité démocratique et au combat pour l’émergence de notre chère patrie. Aux militants et honorables sympathisants, main dans la main, restons vigilants et déterminés à poursuivre le travail déjà entamé", a encore martelé Papa Macodou Diouf...