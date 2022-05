Mbour / Lancement des travaux de la route qui passe devant l'hôpital de Grand Mbour : Samba Ndiobène Ka règle une vieille doléance ...

Après 14,5 km de voirie éclairée et assainie, PROMOVILLES lance les travaux de réhabilitation du tronçon route nationale - Hôpital de Grand Mbour d’un linéaire de 1,627km.



Le Ministre Samba Ndiobène Ka a procédé ce lundi 16 mai 2022 au lancement des travaux de réhabilitation du tronçon Route nationale-Hôpital Grand Mbour d’un linéaire de 1,6km en béton bitumineux avec assainissement, que le Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES) va réaliser.



La réhabilitation de cet axe très fréquenté constitue une forte demande des populations. En effet, l’accès des malades et des ambulances à l’hôpital à travers cette voie est très difficile. À terme, il impactera fortement sur la mobilité des personnes et des biens.

Ce projet vient renforcer les acquis de PROMOVILLES dans la commune qui a déjà réalisé plus de 14,5 kms de voirie éclairée sur 12 tronçons qui desservent 17 quartiers. Ces réalisations rendent plus accessibles le centre-ville et certains quartiers périphériques jadis inaccessibles surtout pendant l’hivernage pour un montant total de plus de 9 milliards. L’assainissement a également occupé une place importante dans les travaux de PROMOVILLES. Une station de pompage a été réalisée à Diamaguène pour soulager les populations pendant la saison des pluies.

L’éclairage public a aussi été mis en service sur ces tronçons avec 547 lampadaires installés et aujourd’hui fonctionnels.



Par ailleurs, PROMOVILLES est en train de réaliser actuellement le pavage de l'esplanade devant le stade Caroline Faye qui pourra servir d’espaces pour les acteurs culturels.