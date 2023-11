Mbour : Des échauffourées entre militants de Cheikh Issa Sall et Sira Ndiaye font 4 blessés

Entre le directeur général de la caisse de dépôts et consignations, par ailleurs, maire de la ville de Mbour et l’ancienne présidente de la commission santé et affaires sociales, y’aurait-il une si profonde rivalité qui exciterait leurs militants à ce point ? Le premier ministre Amadou Bâ qui prend présentement la parole devra probablement se prononcer pour inviter les deux camps à fumer le calumet de la paix.