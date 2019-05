Mbaye Dione : « 90% des maires ont des salaires de moins de 300.000 FCFA, leurs adjoints 50.000 francs CFA»

Le maire de Ngoudiane, représentant le Président de l’association des maires du Sénégal, est revenu lors du dialogue national sur les difficultés que traversent les mairies. Selon lui, déjà l’évaluation de l’acte 3 devrait être à l’ordre du jour lors de ce dialogue au bénéfice exclusif des mairies et de la population de base.



Sur la contribution économique et locale, elle pose aussi un autre problème a-t-il dit. « Nous bâtissions nos budgets sur la patente qui a été mutée en contribution économique locale (CEL). Nous avions discuté avec tous les secteurs concernés par cette affaire, mais jusqu’à présent ce CEL qui figurait dans le budget 2008 est introuvable dans nos budgets puisque l’Assemblée nationale n’a pas encore voté ce texte de loi qui permettrait son application ».



Pour Mbaye Dione, les maires devraient être d’autant plus soutenus qu’ils sont les derniers représentants du Gouvernement à la base. « Le poste de maire est éminemment social, mais leurs revenus sont minimes. 80% des maires ont des salaires de moins de 300.000 francs. Les revenus des adjoints des maires sont de 50.000 francs CFA. Il faut nous aider », dira t’il.



Pour finir, il a demandé la revalorisation du statut des maires et des élus locaux.