BFEM 2026 à Mbeuleukhé : les cinq candidats et l'étudiante interpellés remis en liberté

Nouveau rebondissement dans l'affaire de la présumée tricherie au BFEM 2026 au lycée de Mbeuleukhé.



Les cinq candidats au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) ainsi que l'étudiante interpellés mercredi par la brigade territoriale de gendarmerie de Yang Yang ont finalement été remis en liberté.



Selon des sources concordantes, les investigations menées par les enquêteurs n'ont pas permis de réunir des éléments de preuve suffisants pour justifier des poursuites à leur encontre.



Toujours selon ces sources, aucune charge n'a été retenue contre les six personnes, qui ont été relâchées après leur audition, au grand soulagement de leurs familles, de leurs proches et de leurs camarades.



Pour rappel, les intéressés avaient été interpellés à la suite de soupçons de tricherie lors de l'épreuve d'histoire-géographie du BFEM au lycée de Mbeuleukhé. Une enquête avait été ouverte afin d'établir les faits et d'identifier d'éventuels complices.

