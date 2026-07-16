Diomaye, Macky Sall et Karim Wade à Doha : les coulisses d’un ballet diplomatique aux multiples messages politiques

Les poignées de main échangées à Doha entre le Président Bassirou Diomaye Faye, son prédécesseur Macky Sall et l’ancien ministre Karim Wade ont immédiatement dépassé le cadre protocolaire. Derrière ces images prises à l’occasion des obsèques du père de l’Émir du Qatar, L’Observateur décrypte une séquence où diplomatie, communication politique et repositionnements stratégiques semblent étroitement mêlés.

Des images qui ravivent une histoire politique mouvementée

Les images ont rapidement circulé et suscité de nombreuses réactions. Dans un même décor, à Doha, trois personnalités ayant occupé une place centrale dans la vie politique sénégalaise se sont retrouvées à quelques heures d’intervalle.

Le Président Bassirou Diomaye Faye a notamment été accueilli par Karim Wade. Une poignée de main, quelques paroles échangées et une scène brève, mais suffisamment forte pour nourrir les commentaires.

Peu auparavant, une autre photographie avait montré Karim Wade aux côtés de l’ancien Président Macky Sall. Une rencontre particulièrement remarquée au regard du passé politique entre les deux hommes. Karim Wade avait quitté le Sénégal pour le Qatar après sa libération et la grâce présidentielle dont il avait bénéficié sous le régime de Macky Sall.

Selon L’Observateur, ces retrouvailles constituent l’une des rares séquences publiques réunissant les deux hommes depuis le départ de Karim Wade.

Karim Wade au cœur du dispositif protocolaire

La présence de Karim Wade dans le dispositif d’accueil n’est pas considérée comme anodine par le spécialiste en communication Assane Niang, interrogé par L’Observateur.

Installé au Qatar depuis plusieurs années et familier de certains cercles de pouvoir du pays, l’ancien ministre aurait joué un rôle de facilitateur dans l’organisation protocolaire. Pour l’analyste, le Qatar aurait ainsi choisi de s’appuyer sur une personnalité sénégalaise connaissant à la fois les usages locaux et les principaux acteurs politiques de son pays.

Cette mise en avant offre également à Karim Wade une importante exposition médiatique. Longtemps éloigné de la scène politique nationale, il se retrouve placé au centre d’une séquence diplomatique impliquant le Président en exercice et son prédécesseur.

L’Observateur y voit une manière pour lui de reprendre place dans la conversation politique sénégalaise, sans déclaration officielle ni annonce formelle de retour.

Un décor diplomatique propice aux rapprochements

Pour Assane Niang, la distance géographique permet aux responsables politiques de se rencontrer dans un environnement moins contraignant qu’à Dakar. Doha aurait ainsi constitué une sorte d’espace neutre, loin des pressions partisanes et des interprétations immédiates qui entourent chaque déplacement au Sénégal.

Les cérémonies funéraires ont fourni un cadre institutionnel permettant des échanges qui auraient probablement été plus difficiles à organiser publiquement dans le contexte national.

L’analyste estime toutefois que ces images ne doivent pas être réduites à de simples coïncidences. Même lorsque le protocole demeure imprévisible, les États veillent généralement à la portée politique et diplomatique des séquences qu’ils rendent visibles.

Bassirou Diomaye Faye face au défi du pragmatisme

Pour le Président Bassirou Diomaye Faye, ces rencontres peuvent être interprétées comme la manifestation d’une volonté de se positionner au-dessus des clivages partisans. Elles montrent un chef de l’État capable d’échanger avec des personnalités issues d’anciennes majorités ou de formations concurrentes.

Mais cette stratégie comporte également des risques. Une partie de l’opinion et certains militants pourraient percevoir ces échanges avec Macky Sall comme un rapprochement difficilement conciliable avec les demandes de justice liées aux événements politiques des années précédentes.

L’Observateur évoque ainsi un délicat exercice d’équilibre : préserver les engagements de rupture tout en assumant les responsabilités diplomatiques et institutionnelles attachées à la fonction présidentielle.

Le journal mentionne également l’annonce d’un entretien entre Bassirou Diomaye Faye et Macky Sall à Dakar. Une telle rencontre, si elle se confirme dans les conditions évoquées, prolongerait la séquence ouverte à Doha.

Une opération profitable aux trois protagonistes

Cette mise en scène diplomatique semble offrir des avantages à chacun. Karim Wade retrouve une visibilité politique, Macky Sall apparaît comme un ancien chef d’État toujours présent dans les circuits internationaux et Bassirou Diomaye Faye affirme sa stature présidentielle.

Au-delà des poignées de main, Doha aura donc servi de cadre à une séquence où chacun tente de préserver ses intérêts, son image et ses marges de manœuvre.