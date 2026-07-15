« Fissel ne tournera plus le dos à l'État » : Omar Tine officialise le ralliement de toute une classe politique à la coalition Diomaye Président et règle ses comptes avec le passé

Le maire de Fissel, Omar Tine, a signé une sortie politique majeure. Au micro de Dakaractu Mbour, devant les populations, les conseillers municipaux et les représentants de plusieurs formations politiques ayant décidé de rejoindre la coalition Diomaye Président, l'édile a annoncé l'adhésion officielle de sa commune à la majorité présidentielle, tout en assumant un discours sans détour sur les enjeux du développement local.

« Ce jour sera gravé dans les annales de l'histoire de Fissel. Il marque notre adhésion totale à la coalition Diomaye Président », a déclaré Omar Tine, saluant tour à tour les responsables des partis et mouvements présents, notamment les Grands Électeurs, AWALÉ, Mimi 2024, l'URD, l'AFP, la LDR Yessal, le PDS, le Parti socialiste, ainsi que plusieurs mouvements citoyens et de nombreux sympathisants.

Dans une adresse aux allures de plaidoyer, le maire a insisté sur le fait que cette démarche dépasse les clivages politiques.

« Aujourd'hui, il ne s'agit plus de politique. Il s'agit du développement de Fissel. Nous parlons un seul langage : celui du développement local et du développement endogène. »

Omar Tine a également justifié son soutien au Président Bassirou Diomaye Faye, qu'il présente comme un fils de la localité.

« C'est un fils de l'arrondissement, un fils du Djegem, un fils du département et de la région. Si nous voulons développer Fissel, nous devons travailler avec l'État. Nous sommes un démembrement de l'État et nous avons besoin de son accompagnement. »

Le maire n'a pas manqué d'adresser une pique au passé politique de sa commune.

« Fissel a commis une erreur avec le président Abdoulaye Wade. Pendant douze ans, notre commune n'a pratiquement rien obtenu. Je ne commettrai jamais cette erreur en tournant le dos à l'État. »

Évoquant les nombreuses difficultés auxquelles fait face la commune — accès à l'eau, électrification, infrastructures routières — Omar Tine estime que les ressources de la municipalité restent insuffisantes pour répondre seules aux attentes des populations.

« Comment peut-on me demander de ne pas adhérer à la coalition Diomaye Président et vouloir que je réalise des résultats avec un budget communal limité ? C'est impossible. »