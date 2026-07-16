Appel à candidatures à l’ARTP: « Un désaveu net, froid, implacable » à l’endroit de Dahirou Thiam » (Patrice Sané)

Le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), Dahirou Thiam, voit son avenir à la tête de l’institution sérieusement compromis. C’est ce que relève Patrice Sané, alors que le gouvernement a lancé, ce jeudi, un appel à candidatures pour pourvoir son poste, au moment où le DG continue d’assurer pleinement ses fonctions.







Le communiqué officiel diffusé par le Bureau d’information et de communication du gouvernement, indique que cette procédure s’inscrit dans le cadre du New Deal Technologique et de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050. Les autorités disent vouloir « renforcer la transparence » dans les nominations aux postes stratégiques de l’administration, en misant sur le mérite et l’égalité des chances. L’appel, ouvert à tous les Sénégalais remplissant les conditions requises, fait suite à celui déjà organisé pour le recrutement des membres du Collège de l’ARTP.







Dans son analyse, Patrice Sané estime que l’annonce du lancement de cet appel à candidatures, en pleine fonction du titulaire, équivaut à un désaveu implacable et difficile à interpréter autrement. En réalité, il signifierait une « raclée » en pleine figure, à Dahirou Thiam et de surcroît, dans un contexte politique où le Pastef s’entredéchire avec une dualité alimentée par des Pro Sonko et Pro Diomaye". L’observateur ou du moins, le citoyen juge qu’une démission serait, dans ces conditions, la seule issue cohérente pour éviter une disgrâce prolongée.







Patrice Sané appelle par ailleurs le futur Directeur général à ouvrir un audit de la gestion de l’institution, afin de clarifier certains points restés jusqu’ici sans réponse officielle. À noter qu’à ce stade, ni le ministère de tutelle ni l’ARTP n’ont communiqué sur les motivations précises de cette procédure ni sur le sort réservé à Dahirou Thiam au terme du processus.

