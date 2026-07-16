Notto Diobasse- Championne de la FAO pour le leadership et l’autonomisation des femmes: Coumba G. Seck plaide pour la mobilisation de ressources afin de financer les projets en faveur des femmes rurales

À l'occasion des journées portes ouvertes pour la valorisation des acquis du CEP( Champ-école des producteurs)-G de Notto Diobasse et la reconnaissance des villages de la FAO, Coumba Gawlo Seck qui a été désignée Championne de la FAO pour le leadership et l’autonomisation des femmes en Afrique de l’Ouest, a dans son discours, tenu à porter le plaidoyer en faveur des femmes rurales.

" Cest avec un immense plaisir je prends la parole aujourd’hui à Notto Diobass dans cette belle commune de Thiès, à l’occasion du lancement officiel au Sénégal de l’Année internationale des femmes agricultrices 2026[...]. Je voudrais également saluer la confiance placée en moi, en me choisissant comme Championne de la FAO pour le leadership et l’autonomisation des femmes en Afrique de l’Ouest. J’accepte cette responsabilité avec beaucoup d’humilité, parce qu’elle dépasse largement une distinction personnelle. Elle représente un engagement envers des millions de femmes qui, chaque jour, cultivent la terre, nourrissent leurs familles, préservent nos ressources naturelles et portent l’avenir de nos communautés", a-t-elle déclaré.

Poursuivant, la diva de la musique sénégalaise d'ajouter. " Depuis de nombreuses années, à travers ma musique, mes actions sociales et humanitaires et les initiatives de la Fondation Lumière pour l’Enfance Coumba Gawlo, je m’efforce de porter la voix des femmes, des jeunes et des plus vulnérables[...]. Cette année internationale constitue une formidable opportunité de reconnaître à leur juste valeur les femmes agricultrices, qui nourrissent nos familles, soutiennent nos économies rurales et contribuent chaque jour à la sécurité alimentaire et à la résilience de nos pays.

Mesdames et Messieurs les partenaires,

Je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel solennel aux gouvernements, aux institutions internationales, aux partenaires techniques et financiers, aux fondations et au secteur privé. J’invite les décideurs et les partenaires financiers à mobiliser davantage de ressources pour financer les projets et programmes en faveur des femmes rurales, des jeunes filles et des entrepreneures agricoles".

Monsieur le Ministre Alioune Sarr, Maire de Notto Diobass, Monsieur Lazare Lamane Thiaw, Maire de Pambal, Docteur Omar Bâ, Maire de Oudalaye.

" Je lance un appel à plus d’engagement en faveur des femmes agricultrices. Je vous invite à poursuivre et à renforcer les actions qui leur permettront d'accéder plus facilement à la terre, à des financements durables, aux opportunités économiques et à une véritable autonomisation.

Pour ma part, je prends l'engagement de me tenir pleinement à vos côtés et aux côtés de la FAO pour soutenir cette ambition commune, mobiliser les énergies et porter, ensemble, la voix des femmes rurales afin qu'elles occupent toute la place qui leur revient. Mes chères sœurs, à toutes femmes, réunies aujourd’hui ici à Notto Diobass, je veux dire : continuez à croire en vous, continuez à entreprendre, continuez à innover, continuez à inspirer les générations futures", a-t-elle lancé.