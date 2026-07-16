Responsabilité des entreprises du Sénégal : RADDHO fédère les acteurs autour de la Coalition Entreprises et Droits de l'Homme

La RADDHO en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert, a procédé ce mercredi à Dakar au lancement officiel de la Coalition Entreprises et Droits de l'Homme (CEDH-Sénégal). Cette plateforme, qui réunit des organisations de la société civile, des syndicats et des acteurs de la défense des droits humains, se veut un cadre permanent de veille, de plaidoyer et de dialogue pour promouvoir le respect des droits humains dans les activités économiques au Sénégal.







À cette occasion, le secrétaire général de la RADDHO, Mamadou Seck, a rappelé que si les entreprises constituent un moteur essentiel de croissance et de création d'emplois, leurs activités peuvent également engendrer des atteintes aux droits des travailleurs, à l'environnement, à la santé, aux droits fonciers et aux communautés affectées. Il a salué la volonté des autorités de finaliser le Plan d'action national sur les entreprises et les droits humains, qui ferait du Sénégal le premier pays francophone d'Afrique à se doter d'un tel cadre stratégique.







À travers une déclaration adoptée à Dakar, les membres de la coalition se sont engagés à promouvoir les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits humains, à renforcer les capacités des travailleurs, des organisations de la société civile et des communautés, mais aussi à assurer un suivi citoyen des engagements des entreprises. La coalition entend également favoriser l'accès des victimes à des mécanismes de recours efficaces, encourager la diligence raisonnable en matière de droits humains et promouvoir un dialogue permanent entre les entreprises, les syndicats et les pouvoirs publics.







La CEDH-Sénégal appelle enfin l'État à renforcer les mécanismes de contrôle et de protection des travailleurs, tout en exhortant les entreprises à intégrer pleinement le respect des droits humains dans leurs politiques et leurs chaînes de valeur. Une attention particulière est portée aux secteurs des industries extractives, des transports, de l'agro-industrie et des grands projets d'investissement, ainsi qu'à la prise en compte des droits des femmes, des jeunes et des communautés vulnérables.

