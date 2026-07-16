Responsabilité des entreprises du Sénégal : RADDHO fédère les acteurs autour de la Coalition Entreprises et Droits de l'Homme


La RADDHO en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert, a procédé ce mercredi à Dakar au lancement officiel de la Coalition Entreprises et Droits de l'Homme (CEDH-Sénégal). Cette plateforme, qui réunit des organisations de la société civile, des syndicats et des acteurs de la défense des droits humains, se veut un cadre permanent de veille, de plaidoyer et de dialogue pour promouvoir le respect des droits humains dans les activités économiques au Sénégal.

 

À cette occasion, le secrétaire général de la RADDHO, Mamadou Seck, a rappelé que si les entreprises constituent un moteur essentiel de croissance et de création d'emplois, leurs activités peuvent également engendrer des atteintes aux droits des travailleurs, à l'environnement, à la santé, aux droits fonciers et aux communautés affectées. Il a salué la volonté des autorités de finaliser le Plan d'action national sur les entreprises et les droits humains, qui ferait du Sénégal le premier pays francophone d'Afrique à se doter d'un tel cadre stratégique.

 

À travers une déclaration adoptée à Dakar, les membres de la coalition se sont engagés à promouvoir les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits humains, à renforcer les capacités des travailleurs, des organisations de la société civile et des communautés, mais aussi à assurer un suivi citoyen des engagements des entreprises. La coalition entend également favoriser l'accès des victimes à des mécanismes de recours efficaces, encourager la diligence raisonnable en matière de droits humains et promouvoir un dialogue permanent entre les entreprises, les syndicats et les pouvoirs publics.

 

La CEDH-Sénégal appelle enfin l'État à renforcer les mécanismes de contrôle et de protection des travailleurs, tout en exhortant les entreprises à intégrer pleinement le respect des droits humains dans leurs politiques et leurs chaînes de valeur. Une attention particulière est portée aux secteurs des industries extractives, des transports, de l'agro-industrie et des grands projets d'investissement, ainsi qu'à la prise en compte des droits des femmes, des jeunes et des communautés vulnérables.

Autres articles
Jeudi 16 Juillet 2026
Karim Ndiaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Le Front syndical hausse le ton : « Une grève générale de 72 heures sera décrétée si l'État ne rouvre pas les discussions »

Le Front syndical hausse le ton : « Une grève générale de 72 heures sera décrétée si l'État ne rouvre pas les discussions » - 16/07/2026

Conseil de médiation et de sécurité (CMS) de la CEDEAO: Les ministres Cheikh Niang et Yankhoba Diémé portent la voix du Sénégal

Conseil de médiation et de sécurité (CMS) de la CEDEAO: Les ministres Cheikh Niang et Yankhoba Diémé portent la voix du Sénégal - 15/07/2026

« Rupture » Diomaye-Sonko : Capitaine Touré tranche en faveur du chef de l’État et réaffirme son ancrage dans Diomaye Président

« Rupture » Diomaye-Sonko : Capitaine Touré tranche en faveur du chef de l’État et réaffirme son ancrage dans Diomaye Président - 15/07/2026

BFEM 2026 à Mbeuleukhé : cinq candidats et une étudiante interpellés dans une affaire présumée de tricherie

BFEM 2026 à Mbeuleukhé : cinq candidats et une étudiante interpellés dans une affaire présumée de tricherie - 15/07/2026

Thiès: I. Diabaye et M. Seck appréhendés en possession d'une quantité importante de chanvre indien

Thiès: I. Diabaye et M. Seck appréhendés en possession d'une quantité importante de chanvre indien - 15/07/2026

« Fissel ne tournera plus le dos à l'État » : Omar Tine officialise le ralliement de toute une classe politique à la coalition Diomaye Président et règle ses comptes avec le passé

« Fissel ne tournera plus le dos à l'État » : Omar Tine officialise le ralliement de toute une classe politique à la coalition Diomaye Président et règle ses comptes avec le passé - 15/07/2026

Climat et énergie au Sénégal : Les femmes veulent passer du statut de victimes à celui d’actrices du changement

Climat et énergie au Sénégal : Les femmes veulent passer du statut de victimes à celui d’actrices du changement - 15/07/2026

Saint-Louis : la Commission régionale des frontières en conclave pour une bonne gestion de la sécurité transfrontalière

Saint-Louis : la Commission régionale des frontières en conclave pour une bonne gestion de la sécurité transfrontalière - 15/07/2026

Salaire du sélectionneur national des Lions : L’État doit couper le cordon avec la FSF

Salaire du sélectionneur national des Lions : L’État doit couper le cordon avec la FSF - 15/07/2026

Banditisme foncier : la SN-HLM sécurise 20 hectares de son patrimoine à Bambilor

Banditisme foncier : la SN-HLM sécurise 20 hectares de son patrimoine à Bambilor - 15/07/2026

Qatar : le président Faye reçu au Palais de l’Émir pour présenter ses condoléances

Qatar : le président Faye reçu au Palais de l’Émir pour présenter ses condoléances - 15/07/2026

Entre silence et rupture : Pourquoi Pape Mahawa Diouf a choisi de créer sa propre formation politique

Entre silence et rupture : Pourquoi Pape Mahawa Diouf a choisi de créer sa propre formation politique - 15/07/2026

Le Parlement français approuve définitivement le droit à l'

Le Parlement français approuve définitivement le droit à l'"aide à mourir" - 15/07/2026

Propos sur « l’argent sale » à Touba : une plainte déposée contre Ousmane Sonko au parquet de Dakar

Propos sur « l’argent sale » à Touba : une plainte déposée contre Ousmane Sonko au parquet de Dakar - 15/07/2026

Loi d’amnistie et violences politiques / Abdou Karim Sall interpelle frontalement PASTEF : « De quoi PASTEF a-t-il peur ? »

Loi d’amnistie et violences politiques / Abdou Karim Sall interpelle frontalement PASTEF : « De quoi PASTEF a-t-il peur ? » - 15/07/2026

Dette extérieure : les financements commerciaux bondissent à 5 672 milliards de FCFA (Bulletin Statistique de la Dette Publique 2019-2024)

Dette extérieure : les financements commerciaux bondissent à 5 672 milliards de FCFA (Bulletin Statistique de la Dette Publique 2019-2024) - 15/07/2026

BFEM 2026 : Le ministère de l’Éducation nationale confirme un cas de fraude au CEM de Bambey et rassure de l’intégrité de l’examen

BFEM 2026 : Le ministère de l’Éducation nationale confirme un cas de fraude au CEM de Bambey et rassure de l’intégrité de l’examen - 15/07/2026

« Réplique à une diatribe opportune : Cher collègue, Tahirou Sarr » (Par Mbaye Dione)

« Réplique à une diatribe opportune : Cher collègue, Tahirou Sarr » (Par Mbaye Dione) - 15/07/2026

Senelec réalise une première en Afrique avec une titrisation de 108 milliards FCFA cotée à la Bourse de Luxembourg

Senelec réalise une première en Afrique avec une titrisation de 108 milliards FCFA cotée à la Bourse de Luxembourg - 15/07/2026

Argent volé déversé à Touba - Daba Niang, ( PJF Diomaye - Président) répond à Sonko :

Argent volé déversé à Touba - Daba Niang, ( PJF Diomaye - Président) répond à Sonko : "Ici, les populations sont dignes et intègres » - 15/07/2026

Yeumbeul/ actes contre nature : une dénonciation pour harcèlement mène la police vers un réseau présumé… au moins cinq personnes entendues

Yeumbeul/ actes contre nature : une dénonciation pour harcèlement mène la police vers un réseau présumé… au moins cinq personnes entendues - 15/07/2026

Visite de Macky Sall au Sénégal : Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR) réaffirme son soutien à sa candidature au poste de SG de l’ONU…

Visite de Macky Sall au Sénégal : Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR) réaffirme son soutien à sa candidature au poste de SG de l’ONU… - 15/07/2026

BFEM 2026 : 11 candidats interpellés à Bambey dans une affaire présumée de tricherie via un groupe WhatsApp

BFEM 2026 : 11 candidats interpellés à Bambey dans une affaire présumée de tricherie via un groupe WhatsApp - 15/07/2026

Deux moutons disparus à Touba : le berger Mahfousse Ba condamné à six mois de prison ferme

Deux moutons disparus à Touba : le berger Mahfousse Ba condamné à six mois de prison ferme - 15/07/2026

Prêts usuraires à keur massar : une plainte de 58,4 millions déclenche une vaste enquête sur des prêts à 20 % tous les vingt jours soit 200 000 FCFA d’intérêt par million

Prêts usuraires à keur massar : une plainte de 58,4 millions déclenche une vaste enquête sur des prêts à 20 % tous les vingt jours soit 200 000 FCFA d’intérêt par million - 15/07/2026

New York / localisation des ODD : Moussa Bala Fofana plaide pour des territoires « compétitifs, résilients et inclusifs »

New York / localisation des ODD : Moussa Bala Fofana plaide pour des territoires « compétitifs, résilients et inclusifs » - 15/07/2026

Abdou Lahad Ndiaye : une première sortie médiatique qui rassure sur la maîtrise des dossiers

Abdou Lahad Ndiaye : une première sortie médiatique qui rassure sur la maîtrise des dossiers - 15/07/2026

Présentation de Condoléances à Doha : Karim Wade, star du jour...

Présentation de Condoléances à Doha : Karim Wade, star du jour... - 15/07/2026

Anniversaire d'Ousmane Sonko : Pluie d'hommages sur le leader du Pastef

Anniversaire d'Ousmane Sonko : Pluie d'hommages sur le leader du Pastef - 15/07/2026

Opération de Sécurisation à Dakar : plus de 600 policiers et gendarmes mobilisés, 213 personnes interpellées

Opération de Sécurisation à Dakar : plus de 600 policiers et gendarmes mobilisés, 213 personnes interpellées - 15/07/2026

RSS Syndication