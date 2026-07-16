Bracelet électronique maintenu, déplacements élargis : Lat Diop obtient un assouplissement judiciaire

Assigné à résidence sous surveillance électronique depuis sa remise en liberté provisoire, Lat Diop peut désormais circuler dans toute la circonscription de Dakar entre 6 heures et 21 heures. Selon L’Observateur, la Chambre d’accusation financière a toutefois refusé de lui retirer son bracelet électronique.

Une première victoire pour la défense

L’ancien ministre des Sports, Lat Diop, a obtenu un allègement des mesures de surveillance qui lui sont imposées dans le cadre de la procédure judiciaire le concernant.

Sa défense avait saisi la Chambre d’accusation financière du Pool judiciaire financier pour demander un assouplissement des restrictions attachées à son placement sous bracelet électronique.

La juridiction n’a pas accepté de lever entièrement la surveillance. En revanche, elle a élargi son périmètre de déplacement à l’ensemble de la circonscription de Dakar.

Selon L’Observateur, Lat Diop est désormais autorisé à circuler librement entre 6 heures et 21 heures dans cette zone.

Le bracelet électronique reste en place

Me Cheikh Ahmadou Ndiaye, membre du collectif d’avocats de l’ancien ministre, précise que la décision ne signifie pas la suppression du bracelet électronique.

La défense avait formulé deux demandes principales : obtenir le retrait du dispositif ou, à défaut, élargir les conditions de déplacement. La première n’a pas été accordée, mais la seconde a reçu une réponse favorable.

Lat Diop devra toujours solliciter l’autorisation du juge compétent pour quitter la circonscription de Dakar.

Il demeure donc soumis à un cadre judiciaire strict, même si ses mouvements quotidiens sont désormais moins limités.

Une assignation devenue particulièrement contraignante

Avant cette décision, l’ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise ne pouvait pas sortir librement du domicile où il était assigné.

Chaque déplacement nécessitait l’autorisation préalable du juge, ce qui réduisait considérablement sa liberté de mouvement.

La nouvelle mesure lui permet désormais de se déplacer dans Dakar pendant une plage horaire allant du matin au soir, sans demande particulière pour chaque sortie.

Pour sa défense, cet assouplissement constitue une avancée importante dans le respect de ses droits, alors que la procédure se poursuit.

Poursuivi dans une affaire portant sur plus de huit milliards de FCFA

Lat Diop est poursuivi pour un présumé détournement de deniers publics portant sur plus de huit milliards de FCFA.

Il avait bénéficié d’une remise en liberté provisoire le 6 novembre 2025, assortie d’une assignation à résidence et du port d’un bracelet électronique.

Cette décision avait fait l’objet d’un recours du parquet général, finalement rejeté par la Cour suprême.