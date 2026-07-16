Ziguinchor : Idrissa Djigui poignardé à mort à Belfort, ses agresseurs toujours introuvables


Ziguinchor : Idrissa Djigui poignardé à mort à Belfort, ses agresseurs toujours introuvables
Un jeune homme d’une vingtaine d’années a été mortellement poignardé dans le quartier Belfort, à Ziguinchor. Les auteurs de l’agression ont pris la fuite. Selon L’Observateur, ce nouveau drame ravive les inquiétudes liées à la recrudescence des violences nocturnes dans la capitale du Sud.
Une agression mortelle au petit matin
Les faits se sont déroulés dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 juillet 2026.
Vers 6 heures du matin, les habitants du quartier Belfort se sont réveillés avec la nouvelle de la mort d’Idrissa Djigui, un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années.
La victime aurait été attaquée par plusieurs individus et mortellement poignardée.
D’après les premiers éléments rapportés par L’Observateur, Idrissa Djigui aurait opposé une résistance farouche à ses agresseurs avant de succomber à ses blessures.
Les auteurs ont réussi à prendre la fuite avant l’arrivée des secours et des forces de l’ordre.
Une enquête ouverte par la police
Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux. Ils n’ont pu que constater le décès.
Le corps a ensuite été transporté à la morgue du Centre hospitalier régional de Ziguinchor pour les constatations d’usage.
Les policiers ont procédé aux premiers relevés et ouvert une enquête afin d’identifier et d’interpeller les auteurs du meurtre.
Des témoins et des habitants du quartier doivent être entendus pour retracer les dernières heures de la victime et comprendre les circonstances de l’altercation.
La piste d’un différend examinée avec prudence
Les premières investigations orienteraient les enquêteurs vers l’hypothèse d’un différend entre jeunes évoluant dans des milieux présentés comme sensibles.
Cette piste reste toutefois fragile et doit être vérifiée avec prudence.
Aucune interpellation n’avait encore été annoncée au moment de la publication du journal. Les agresseurs étaient toujours recherchés.
Le souvenir d’un précédent meurtre à Santhiaba
Ce nouveau drame rappelle un précédent meurtre survenu quelques mois auparavant dans le quartier Santhiaba.
Un jeune conducteur de taxi-moto, également âgé d’une vingtaine d’années, avait été mortellement poignardé. Son agresseur était encore en fuite selon les informations rapportées.
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Jeudi 16 Juillet 2026
Dakaractu



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