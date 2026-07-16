Cour des comptes : Abdoul Madjib Guèye officiellement installé après avoir prêté serment

C’est désormais officiel. Abdoul Madjib Guèye a été installé, ce jour, dans ses nouvelles fonctions de Premier Président de la Cour des comptes, après avoir prêté serment devant l’institution, en remplacement de Mamadou Faye. La séance solennelle d’installation a été présidée par Mamadou Thiaw, président de Chambre à la Cour des comptes, en présence de plusieurs personnalités du monde judiciaire et de la magistrature.







Nommé par décret présidentiel du 16 juin 2026, Abdoul Madjib Guèye occupait jusque-là les fonctions de président de la Chambre des entreprises publiques au sein de cette juridiction financière. Conseiller Maître de classe exceptionnelle, il totalise près de quarante années d’expérience au service de l’État, dont plus de trente consacrées au contrôle supérieur des finances publiques. Il a également exercé les fonctions de secrétaire général de la Cour des comptes entre 2006 et 2014.

