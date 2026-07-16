FERA: Dr Cheikh Dieng nouveau directeur général

Dr Cheikh Dieng, Expert en gouvernance publique, a été nommé ce jeudi en conseil des ministres par le président de la République à la tête du Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA). Il remplace à ce poste, Soukèye Diop Fam.



Ingénieure en Bâtiment et Travaux publics, Soukèye Diop Fam avait pris officiellement les rênes du FERA le 10 juin 2024, lors d’une passation de service avec son prédécesseur Pape Ibrahima Faye. Durant son mandat, elle avait fait de la transparence et de l’efficacité dans l’utilisation des ressources ses priorités affichées, dans un contexte marqué par des besoins d’entretien routier évalués à plus de 1 200 milliards de francs CFA sur la période 2023-2025. Elle occupait également la présidence du Groupe Focal de l’Afrique de l’Ouest de l’Association des Fonds d’Entretien Routier Africains (AFERA), fonction à travers laquelle le Sénégal avait renforcé sa visibilité continentale en matière de financement de l’entretien routier, comme en témoignait récemment l’intérêt affiché par le Fonds routier de Madagascar pour le modèle sénégalais.