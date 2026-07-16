Renouvellement des licences d'exportation de la ferraille : les acteurs déplorent les lenteurs et demandent une prorogation pour les anciennes


Renouvellement des licences d'exportation de la ferraille : les acteurs déplorent les lenteurs et demandent une prorogation pour les anciennes
Pour les besoins de renouvellement des licences, une lettre circulaire a été envoyée par la tuelle aux détenteurs de licence pour l'exportation de produits ferreux et non ferreux.
 
Depuis le 15 mai dernier, les acteurs qui ont déposé leurs dossiers, tardent à être édifiés. "Lorsque nous avons reçu la circulaire, tous ceux qui doivent renouveler leurs licences, ont déposé leurs dossiers. D'habitude, les renouvellements des licences ne prenaient pas du temps mais pour cette fois-ci, tel n'est pas le cas. Cela fait bientôt deux mois que nous avons déposé nos dossiers, mais nous attendons toujours la réaction des autorités. C'est incroyable!", a lancé Serigne Momar Sokhna, le président de la coopérative des ferrailleurs de Kaolack.
 
Selon lui, la tutelle à savoir le ministre en personne, doit se pencher davantage sur les préoccupations des acteurs. "Nous demandons au ministre et au directeur du commerce de renouveler nos licences afin que nous puissions reprendre nos activités. Les licences devaient être renouvelées depuis longtemps mais depuis lors, nous attendons, en vain. Nous payons les taxes, les impôts, nos employés, entre autres. Les renouvellements doivent être automatiques", a-t-il ajouté. Avant de rappeller qu'il ne reste que quelques semaines avant l'expiration des licences.
 
En somme, les ferrailleurs interpellent le président Diomaye et le ministre Serigne Guèye Diop sur cette situation. "Nous demandons une prorogation pour les anciennes en attendant les nouvelles licences pour que nous puissions continuer le travail", a-t-il conclu.
 
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Jeudi 16 Juillet 2026
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