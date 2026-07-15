Climat et énergie au Sénégal : Les femmes veulent passer du statut de victimes à celui d’actrices du changement


Climat et énergie au Sénégal : Les femmes veulent passer du statut de victimes à celui d’actrices du changement

L’organisation Citoyens actifs pour la justice sociale (CAJUST) a organisé, à Dakar, un atelier de deux jours consacré au renforcement des capacités des cellules genre et des mouvements féministes en matière de gouvernance climatique et énergétique. Cette rencontre a réuni des coordonnatrices de cellules genre des institutions étatiques, des points focaux ainsi que des organisations féminines et féministes, autour d’un objectif clairement affiché : faire en sorte que les femmes ne soient plus de simples bénéficiaires des politiques climatiques, mais qu’elles deviennent des actrices à part entière de leur élaboration, de leur mise en œuvre et de leur suivi.

 

Astou Diop, Chargée de programmes Justice, Équité et Genre à CAJUST, a expliqué le choix stratégique de cibler en priorité les cellules genre et les mouvements féministes. Selon elle, ces structures constituent aujourd’hui les mécanismes essentiels de l’intégration du genre dans les politiques publiques nationales, tandis que les mouvements de femmes disposent d’une forte capacité de mobilisation et d’une réelle force d’innovation et de plaidoyer au niveau communautaire. Elle a par ailleurs rappelé que les femmes figurent parmi les premières victimes du changement climatique, en raison d’inégalités structurelles qui limitent leur accès aux ressources, au financement, aux terres, à l’énergie et aux instances de décision. Fortement impliquées dans des secteurs sensibles aux aléas climatiques — agriculture, transformation des produits halieutiques, collecte de l’eau, sécurité alimentaire des ménages — les femmes subissent de plein fouet les conséquences des inondations, des sécheresses et de la baisse des rendements agricoles, avec un impact direct sur leurs revenus et la sécurité alimentaire de leurs familles.

 

Cette analyse a été prolongée par Marième Soda Mbacké, membre fondatrice et Directrice Exécutive de CAJUST, qui a resitué la démarche dans le cadre des engagements nationaux et internationaux du Sénégal : le Plan d’action national des énergies renouvelables, la Stratégie nationale de développement bas carbone, ainsi que les engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris et de la Vision Sénégal 2050. Pour elle, ces engagements traduisent une volonté politique forte de construire un modèle de développement plus résilient, mais leurs impacts ne sont pas neutres du point de vue du genre. Les femmes rurales, en particulier, restent davantage exposées à l’insécurité alimentaire, à la raréfaction de l’eau et au manque d’accès à l’énergie, avec des ressources et des opportunités économiques plus limitées que les hommes.

 

Marième Soda Mbacké a néanmoins insisté sur le potentiel que représente la transition énergétique pour l’autonomisation économique des femmes, à travers les emplois verts et un meilleur accès à l’énergie propre, à condition que les investissements et les mécanismes de gouvernance intègrent pleinement les principes d’égalité, d’inclusion et de justice. Elle a salué le rôle stratégique des mouvements féministes et des organisations de la société civile dans la sensibilisation des communautés, l’influence sur les politiques publiques et le suivi de la redevabilité des pouvoirs publics en matière climatique, tout en reconnaissant que des insuffisances persistent dans la coordination entre les différents acteurs.

 

Les deux responsables de CAJUST convergent sur un même constat : sans l’implication réelle des femmes dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques climatiques et énergétiques, ces dernières resteront inefficaces et inéquitables. L’atelier se veut ainsi un espace de dialogue et de co-construction entre cellules genre, mouvements féministes et institutions publiques, dont les conclusions devraient nourrir un plaidoyer plus structuré en faveur d’une transition énergétique juste et sensible au genre, en cohérence avec les objectifs nationaux et internationaux de justice sociale et d’égalité entre les sexes.

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Mercredi 15 Juillet 2026
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