Décès du Jaraaf de Ouakam : le président Bassirou Diomaye Faye présente ses condoléances

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a exprimé sa profonde tristesse à la suite du décès du Jaraaf de Ouakam, Papa Youssou Ndoye, figure emblématique de la communauté léboue.



Dans un message publié sur sa page X, le Chef de l'État a salué la mémoire d'un homme de tradition et de dialogue. « J'ai appris avec tristesse le décès du Jaraaf de Ouakam, Papa Youssou Ndoye. Gardien des traditions léboues, homme de sagesse et de médiation, il laisse le souvenir d'une autorité morale respectée. Mes condoléances à sa famille, à la communauté léboue et à Ouakam. »





