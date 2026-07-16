Nuit de terreur à la Cité Fayçal : Un cambriolage qui vire au meurtre

Réveillés par le bruit, les membres de la famille sont parvenus à maîtriser l’un des deux agresseurs avant l’arrivée des forces de l’ordre. Dépêchés sur place, les policiers ont procédé à l’arrestation de ce dernier, identifié comme I. Baldé, âgé d’environ 40 ans et domicilié à Dalifort, rapporte Libération. Un pistolet et un couteau, armes utilisées par les deux malfaiteurs selon le témoignage d’un autre résident, M. K. Yushu, ont été saisis sur les lieux.







L’enquête, désormais confiée à la Sûreté urbaine (Su) du commissariat central de Dakar, penche vers la thèse d’un cambriolage ayant dégénéré. Les autorités écartent formellement l’hypothèse d’une attaque ciblée ou à caractère xénophobe visant la communauté chinoise, contrairement à certaines informations relayées dans la presse.







Il convient de rappeler que la Su avait récemment déféré au parquet neuf individus pour association de malfaiteurs, vol en réunion, arrestation illégale et usurpation de fonctions, après qu’ils se soient fait passer pour des policiers afin de dépouiller deux ressortissants indiens à Fann Hock, le 24 juin dernier, d’une somme de 50 millions de FCFA.

