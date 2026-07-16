Le Front syndical hausse le ton : « Une grève générale de 72 heures sera décrétée si l'État ne rouvre pas les discussions »

Le Front syndical pour la défense du travail a dressé, ce mercredi, un bilan qu'il juge « largement positif » de la grève du 10 juillet, affirmant que le mouvement a été suivi à plus de 75 % par les travailleurs à travers le Sénégal. Les responsables syndicaux ont salué la mobilisation des travailleurs tout en appelant à maintenir la pression tant que les projets de Code du travail et de Code de la sécurité sociale ne seront pas rediscutés avec les partenaires socia7ux.







Les syndicalistes reprochent au gouvernement d'avoir modifié, selon eux, des dispositions importantes des deux textes après plusieurs années de concertation, avant leur transmission au Conseil des ministres puis à l'Assemblée nationale. Ils estiment que ces changements remettent en cause le consensus obtenu lors des discussions et dénoncent également les déclarations du ministre du Travail, qu'ils jugent de nature à démobiliser les travailleurs.







Le Front syndical réaffirme ses revendications, notamment la reprise du dialogue sur les deux projets de loi, la réintégration des travailleurs licenciés, le respect des libertés syndicales et des droits des représentants des travailleurs dans les entreprises. Selon ses responsables, ces exigences restent au cœur du préavis déposé auprès des autorités.







Pour la suite de la mobilisation, le Front syndical annonce une tournée nationale de sensibilisation dans les régions et les départements afin de rencontrer les travailleurs. Si aucune avancée n'est enregistrée, il prévoit d'organiser des marches départementales, avant d'envisager, en dernier recours, une grève générale de 72 heures. Les responsables syndicaux estiment que cette escalade pourrait être évitée si le dialogue social reprend avec les autorités...

