Grand Magal 2026 / Serigne Mountakha Mbacke dans une déclaration ce jeudi à 21 h pour fixer de nouvelles orientations

À l’occasion de l’édition 1448H du Grand Magal de Touba, le Khalif général des mourides, Serigne Mountakha Mbacke, s’apprête à prononcer une déclaration très attendue. C’est le comité d’organisation du 18 Safar, via sa commission Culture et Communication, qui donne l’information. Cette prise de parole, prévue ce jeudi à 21 heures, sera l’occasion pour le patriarche de prononcer son traditionnel message de début de Safar, mais aussi de donner les nouvelles orientations à la communauté mouride en perspective de l’événemen