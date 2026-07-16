Touba : 1 060 litres de gasoil détournés de l’entreprise GTM, deux hommes condamnés


Touba : 1 060 litres de gasoil détournés de l’entreprise GTM, deux hommes condamnés
Un chauffeur de camion-citerne de l’entreprise GTM et le propriétaire d’un domicile où 53 bidons de gasoil ont été retrouvés ont été reconnus coupables par le Tribunal des flagrants délits de Diourbel. Selon L’Observateur, le carburant détourné était revendu clandestinement à Touba.
Un camion-citerne stationné devant un domicile
L’affaire a débuté le 4 juin 2026, vers 16 heures, dans le secteur de Darou Marnane, à Touba.
Lors d’une patrouille de routine, les éléments du commissariat spécial de police de Ndamatou ont remarqué un camion-citerne stationné de manière jugée suspecte devant une maison.
L’inspection du véhicule a confirmé la présence d’un dispositif temporaire fixé sur le côté gauche. Cet équipement aurait été bricolé pour extraire clandestinement le carburant stocké dans la citerne.
À l’arrière de la maison, les policiers ont découvert un transvasement en cours ainsi que quatre bidons vides de 20 litres.
Cinquante-trois bidons découverts dans la maison
Les policiers ont décidé d’inspecter les lieux.
Ils ont alors découvert 53 bidons remplis de gasoil, chacun contenant 20 litres. La quantité totale saisie s’élevait ainsi à 1 060 litres.
Deux hommes ont été interpellés : S. I. Diouf, propriétaire des lieux âgé de 46 ans, et A. Bathily, chauffeur du camion-citerne âgé de 52 ans.
Selon l’enquête, S. I. Diouf a reconnu être propriétaire des bidons retrouvés dans la maison. A. Bathily a pour sa part expliqué avoir quitté Dakar pour effectuer une livraison à Matam via Ourossogui, pour le compte de son employeur, l’entreprise GTM.
Le système GPS alerte l’entreprise
Les responsables de GTM ont confirmé qu’ils avaient constaté, depuis plusieurs semaines, des détournements répétés de carburant.
Le système GPS installé sur le camion signalait des arrêts anormaux dans des zones où le chauffeur n’avait aucune raison professionnelle de s’immobiliser.
Le véhicule pouvait transporter jusqu’à 40 000 litres de carburant.
L’entreprise a déposé une plainte contre le chauffeur et toute autre personne susceptible d’être impliquée.
L’enquête a été bouclée et les deux hommes ont été déférés au parquet, puis poursuivis pour abus de confiance, mise en danger de la vie d’autrui et vente illégale de carburant.
Les prévenus reviennent sur leurs déclarations
Devant le Tribunal des flagrants délits de Diourbel, les prévenus ont changé de version.
S. I. Diouf a affirmé que les 53 bidons lui appartenaient et provenaient d’un cousin installé en zone rurale.
A. Bathily a, de son côté, soutenu n’avoir jamais vendu de carburant à son coprévenu, contrairement aux déclarations faites au début de l’enquête. Il a même affirmé avoir offert gratuitement le produit.
Le représentant du ministère public a dénoncé un revirement destiné à échapper aux poursuites.
Neuf mois et six mois de prison ferme
Le tribunal a déclaré les deux hommes coupables.
Selon le verdict détaillé rapporté par L’Observateur, A. Bathily a été condamné à deux ans de prison, dont neuf mois ferme.
S. I. Diouf a également écopé de deux ans de prison, dont six mois ferme.
Chacun devra en outre verser une amende de 500 000 FCFA au Trésor public.
Les intérêts civils de l’entreprise GTM ont été réservés, ce qui lui permettra de faire valoir ultérieurement ses demandes de réparation.
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Jeudi 16 Juillet 2026
Dakaractu



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