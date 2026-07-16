Diomaye Président : Plus de 127 cadres dont la majorité de Pastef, affichent leur soutien au camp présidentiel

Un collectif de cadres, réunissant des profils issus de l’administration publique, du secteur parapublic, du monde universitaire, de la santé, de la finance et de la société civile, a rendu publique une déclaration d’engagement en faveur du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Au total, 127 personnalités ont apposé leur signature à ce texte, illustrant l’ampleur et la diversité des soutiens qui se structurent autour du chef de l’État.







Parmi les signataires figurent plusieurs membres du Gouvernement, à l’image d’Abdoul Ahad Ndiaye, ministre des Transports terrestres et aériens, de Marie Angélique Mame Selbé Diouf, ministre de la Famille, de l’Action sociale et de la Solidarité, d’Alioune Dione, ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, de Bacary Sarr, ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, également porte-parole du Gouvernement, ainsi que du Docteur Aliou Gory Diouf, ministre de l’Environnement et de la Transition écologique.







La liste comprend également plusieurs directeurs généraux et responsables d’agences et de sociétés publiques ou parapubliques, parmi lesquels Ismaïla Kébé (ADEPME), Seydina Oumar Touré (Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité), Ndèye Fatou Mbodj (FONGIP), Mamadou Abib Diop (Société africaine de raffinage), Matar Ndao (ANEC) ou encore Lamine Niang, directeur général du SSPP/Le Soleil. On y retrouve aussi des coordonnateurs de programmes structurants, tels que Gadé Kounta (PUDC), Younoussa Mballo (Provale-CV) et Serigne Ndiaye (Promovilles).







Le collectif rassemble un large éventail de profils professionnels : universitaires et enseignants-chercheurs, médecins et personnels de santé, ingénieurs de diverses spécialités (génie civil, télécoms, géologie, agroéconomie), juristes, financiers, consultants en gouvernance et en passation des marchés, journalistes et communicants, ainsi que des élus locaux, maires et conseillers municipaux. Plusieurs d’entre eux exercent à l’international, notamment en France, à Monaco, en Suède ou aux États-Unis.







Cette mobilisation, qui se veut transversale et représentative de plusieurs sensibilités professionnelles et territoriales, s’inscrit dans un contexte politique marqué par des recompositions au sein de la majorité présidentielle. Elle traduit une volonté affichée, de la part de ces cadres, de réaffirmer leur engagement aux côtés du président Bassirou Diomaye Faye.







À noter que la liste s’allonge au moment où ces lignes sont écrites.

