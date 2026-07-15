Thiès: I. Diabaye et M. Seck appréhendés en possession d'une quantité importante de chanvre indien

L'opération qui a été menée par les Fds à Thies à Darou Salam a connu un succès éclatant. En effet, elle a permis de mettre hors d'état de nuire deux suspects à savoir I. Diabaye et M. Seck, qui ont été appréhendés en possession de 31 cornets de yamba, a renseigné une source.
Les mis en cause seraient habitués de la vente de cette drogue dans ce quartier populeux où certains malfaiteurs se transforment en grossistes et d'autres en revendeurs.
De leur côté, les autorités ont expliqué que cette opération témoigne de l’efficacité du dispositif mis en place pour lutter contre la délinquance, la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants, a ajouté la même
source.
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