BFEM 2026 à Mbeuleukhé : cinq candidats et une étudiante interpellés dans une affaire présumée de tricherie

Une affaire présumée de tricherie a marqué le déroulement des épreuves du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) 2026 au lycée de Mbeuleukhé, ce mercredi, lors de la composition de l'épreuve d'histoire-géographie.



Selon des sources concordantes, cinq candidats au BFEM ont été interpellés par les éléments de la brigade de gendarmerie de Yang Yang pour des faits présumés de tricherie. Une étudiante a également été arrêtée pour une présumée complicité dans cette affaire.



Les six personnes interpellées ont été conduites dans les locaux de la brigade territoriale de Yang Yang, où elles sont actuellement entendues par les enquêteurs.



Une enquête a été ouverte afin d'établir les circonstances exactes des faits et d'identifier toute autre personne susceptible d'être impliquée dans ce présumé réseau de fraude aux examens.





