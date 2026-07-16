Lutte contre le chômage à Kolda : L’agence régionale de développement (ARD) outille les entrepreneurs sur le contrat de travail…

Les entrepreneurs ont été formés sur le contrat de travail grâce à l’agence régionale de développement(ARD) de Kolda, le mercredi 15 juillet dans le cadre du projet PAIJEF. Il s’agissait pour ces derniers d’être outillés sur la relation entre employeur et employé selon le code du travail en entreprise.



Selon Sada Baldé, directeur de l’ARD, cette formation s’inscrit dans le cadre du programme PAIJEF financé par l’AICES sous l’égide du ministère de la formation professionnelle piloté dans les régions par l’ARD. Ainsi, 33 jeunes ont été sélectionnés puis envoyés dans 32 entreprises locales d’où la nécessité de capaciter les chefs d’entreprise dans ce domaine pour éviter les difficultés. Cette stratégie contribue à lutter contre le chômage et le problème d’employabilité des jeunes en milieu urbain et rural.

Au cours de cet atelier, le thème du contrat de travail a été passé au peigne fin par M. Fall adjoint de l’inspecteur régional du travail. D’après ce dernier, de nombreuses entreprises rencontrent des difficultés dans l’accomplissement des tâches administratives. Et le respect de ce code améliore le climat social entre employés et entreprise. Dans la foulée, il a abordé les différents types du contrat, les rapports entre les parties dans l’exécution du contrat, la modification, la suspension ou la rupture du contrat. Dans ce rapport, il est important pour l’employeur d’évaluer l’employé par des fiches précises, mais aussi de connaitre les obligations de l’employé et les droits de l’employeur pour une meilleure gestion socio-professionnelle de l’entreprise.

Pour Sada Baldé, directeur de l’ARD, « ce projet s’inscrit dans la lutte contre le chômage des jeunes. Mais également, c’est un moyen de booster l’expertise locale avec l’employabilité de ces jeunes. Dans cet élan, le PAIJEF offre un cadre idéal pour les jeunes de la région de Kolda dont la sélection a obéi aux critères avec rigueur en retenant 33 jeunes et 32 entreprises. C’est pourquoi, ce renforcement de capacités sur le droit du travail portant sur le contrat de travail au bénéfice des entreprises, est une demande pour mieux gérer les stagiaires… »

Dans cette lancée, Aladji Diène, chef d’entreprise mécanique soutient qu’aupravant il ignorait « tout » sur le droit du travail. « Désormais, je ne vais plus faire d’erreurs sur le contrat de travail avec mes employés car j'en comprends mieux les modalités... »