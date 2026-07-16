Ndiédieng / Accès aux soins : La Fondation Sonatel soulage les populations avec une ambulance médicalisée offerte au poste de Santé de Mbitéyène Abdou

Une ambulance médicalisée a été offerte par la fondation Sonatel au poste de santé de Mbitéyène Abdou situé dans la commune de Ndiédieng (département de Kaolack). « Cette cérémonie est bien plus qu’une remise d’équipement, elle symbolise un engagement fort, celui de rapprocher les populations des soins de santé de qualité (…) Pourquoi donc une ambulance ? Parce qu’en matière de santé chaque minute compte », a déclaré Ndèye Coura Sow, administratrice générale de la fondation Sonatel.
En recevant les clefs de l'ambulance, le médecin chef de district, le Docteur Dieng a dit toute sa satisfaction. Il a indiqué que l'ambulance va desservir, en plus de Mbitéyène Abdou, 13 autres villages environnants de cette zone enclavée et 5 000 personnes.
Prenant part à cette cérémonie, le maire de Ndiédieng, le Dr Abdoul Aziz Mbodj, a salué ce geste de haute portée sociale. Selon lui, cette ambulance contribuera à améliorer les évacuations sanitaires, à renforcer l'accès aux soins et à sauver de nombreuses vies au bénéfice des populations de la commune. L'édile a exprimé la reconnaissance de la commune à la Fondation Sonatel pour son engagement constant en faveur des secteurs de la santé et de l'éducation à travers le Sénégal.
Le sous-préfet de l’arrondissement de Ndiédieng, Mbaye Seck, a quant à lui insisté sur l’entretien de ce don. « Nous prenons l’engagement d’assurer une utilisation rigoureuse de cette ambulance ainsi que son entretien régulier afin qu’elle puisse servir durablement les populations pour lesquelles elle est destinée. »
Les populations qui ont pris la parole, ont tour à tour poussé un ouf de soulagement car selon elles, l’acquisition de cette ambulance dans ce poste de santé va beaucoup contribuer à sauver des vies. Rappelons que la cérémonie de réception de l’ambulance médicalisée a enregistré la présence des autorités, notables de la localité ainsi que des responsables de la Fondation Sonatel.
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