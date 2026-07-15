« Rupture » Diomaye-Sonko : Capitaine Touré tranche en faveur du chef de l’État et réaffirme son ancrage dans Diomaye Président

Le mouvement Union pour un Sénégal Juste (USJ – Senegaal Gu Deggu) a rendu publique, à travers un communiqué signé de son président Seydina Oumar Touré, sa position officielle face à la crise qui a récemment divisé la majorité présidentielle. Membre fondateur de la Coalition Diomaye Président, le parti affirme avoir pleinement partagé les aspirations de changement portées par cette dynamique et rappelle avoir choisi, au plus fort des divergences internes entre le président Bassirou Diomaye Faye et l’ancien Premier ministre Ousmane Sonko, la voie de l’abstention et d’un silence qu’il qualifie de constructif, dans l’espoir de préserver l’unité entre des camarades unis par une longue histoire de lutte commune.
Selon Capitaine Touré, cette retenue visait à favoriser un apaisement et un rétablissement des relations propices à la poursuite sereine de l’action gouvernementale. Mais l’USJ constate que la réconciliation espérée n’a pas eu lieu, ce qui a installé, selon ses termes, une bipolarisation là où devait prévaloir une dynamique unitaire et cohérente face aux défis du pays.
Face à cette situation, le mouvement dit avoir tranché en toute responsabilité autour de trois orientations : la continuité de sa mission, à travers la poursuite de l’exécution des responsabilités qui lui incombent au service des populations ; la cohérence républicaine, par la réaffirmation claire de son ancrage politique au sein de la coalition qui a porté le pouvoir en place ; et le soutien institutionnel, par une adhésion pleine et entière aux orientations politiques du président de la République. L’USJ conclut son communiqué en affirmant que le respect des engagements pris devant le peuple sénégalais demeure sa boussole. Le document est daté du 16 juillet 2026 à Dakar.
Selon Capitaine Touré, cette retenue visait à favoriser un apaisement et un rétablissement des relations propices à la poursuite sereine de l’action gouvernementale. Mais l’USJ constate que la réconciliation espérée n’a pas eu lieu, ce qui a installé, selon ses termes, une bipolarisation là où devait prévaloir une dynamique unitaire et cohérente face aux défis du pays.
Face à cette situation, le mouvement dit avoir tranché en toute responsabilité autour de trois orientations : la continuité de sa mission, à travers la poursuite de l’exécution des responsabilités qui lui incombent au service des populations ; la cohérence républicaine, par la réaffirmation claire de son ancrage politique au sein de la coalition qui a porté le pouvoir en place ; et le soutien institutionnel, par une adhésion pleine et entière aux orientations politiques du président de la République. L’USJ conclut son communiqué en affirmant que le respect des engagements pris devant le peuple sénégalais demeure sa boussole. Le document est daté du 16 juillet 2026 à Dakar.
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