12ème congrès SOSEPED : Le Sénégal face aux défis de l’endocrinologie et du diabète des enfants

La Société Sénégalaise de Pédiatrie(SOSEPED) a organisé son XIIème congrès conjoint avec le 17ème congrès de la Société Africaine d’Endocrinologie Pédiatrique, ce 16 juillet 2026.Sous le thème « Endocrinologie, Diabétologie et Pédiatrie générale : enjeux actuels et défis futurs pour la santé des enfants africains », ce congrès a réuni environ 500 participants composés d’experts nationaux, sous régionaux et internationaux. L’objectif est de partager les bonnes pratiques, d’identifier les défis et de proposer des pistes d’amélioration pour renforcer la prise en charge des pathologies endocriniennes de l’enfant.



Selon le Pr Ousmane Ndiaye, président d’honneur de la Société sénégalaise de Pédiatrie, ce thème est important car il est fédérateur, transversal. Il concerne les pédiatres et les pédiatres spécialistes d'endocrinologie. D’ailleurs, au cours de leurs congrès, beaucoup de thèmes sont passés en revue en fonction des différentes spécialités des priorités de santé publique que ce soit la médecine néonatale, la cardiologie, l’hématologie, les maladies infectieuses. Il faut signaler également que dans le congrès, il y’a cet aspect qui est liée à la participation de tous les pédiatres (africain, européen) dans ses sessions. Précédemment, il renseigne qu’une journée a été consacrée à des ateliers appelés le pré congrès.

Ce pré congrès regroupe diverses spécialités pour des ateliers pratiques dont un atelier sur la réanimation pédiatrique, sur l’endocrinologie et à la nutrition, la néphrologie pédiatrique, un et la pneumologie pédiatrique. Ses ateliers se sont déroulés dans différents sites (centres simulation de l’UCAD, Albert Royer, Ngor Diarama). Le tout, dans le but d’avoir des pédiatres qui viennent de toutes les régions et pour lesquels, il yavait un besoin de renforcement de capacités dans ses domaines qui étaient prioritaires pour eux.