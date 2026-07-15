Conseil de médiation et de sécurité (CMS) de la CEDEAO: Les ministres Cheikh Niang et Yankhoba Diémé portent la voix du Sénégal

Le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Niang, a pris part ce mercredi 15 juillet 2026 à Freetown, en Sierra Leone, aux côtés du ministre des Forces armées Yankhoba Diémé, à la 56ᵉ session du Conseil de médiation et de sécurité (CMS) de la CEDEAO. Les deux membres du gouvernement sénégalais ont également assisté à la réunion conjointe du CMS et du Conseil des ministres de l’organisation, consacrée à l’examen du projet de Déclaration de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement sur l’avenir de l’intégration régionale.Cette rencontre de haut niveau, qui s’est tenue au Centre international de conférences de Bintumani, a réuni les représentants des États membres autour des questions de paix, de sécurité et de stabilité dans l’espace communautaire, dans un contexte où la région ouest-africaine demeure confrontée à de multiples défis, entre insécurité persistante et tensions avec l’Alliance des États du Sahel. Les travaux ont permis de réaffirmer l’engagement des pays membres en faveur du renforcement de l’intégration régionale et de la stabilité collective.Cette session ministérielle s’inscrit dans le cycle des réunions statutaires préparatoires au sommet des chefs d’État de la CEDEAO, dont la tenue à Freetown a été reportée à la demande du président sierra-léonais Julius Maada Bio, actuel président en exercice de l’organisation. La participation de Cheikh Niang à ces travaux intervient alors que le Sénégal multiplie les démarches diplomatiques en vue des prochaines échéances institutionnelles de la Communauté, Dakar ayant déjà obtenu, lors du sommet d’Abuja en décembre 2025, la direction de la Commission de la CEDEAO pour le mandat 2026-2030, confiée au général Birame Diop.